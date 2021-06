Enorme actuación de Checo

El domingo pasado en el Circuito callejero de la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, Sergio Checo Pérez consiguió su segundo triunfo en la máxima categoría del automovilismo y el primero con la escudería, a la que llegó esta temporada, Red Bull. El futuro del mexicano con el equipo que actualmente se posiciona en la cima del campeonato se mantiene incierto, el piloto jalisciense tuvo un par de carreras turbulentas al comienzo del calendario, seguidas por unas actuaciones más consistentes alrededor del cuarto o el quinto lugar.

A pesar de que Checo tenía un desempeño notablemente superior a los dos anteriores pilotos de Red Bull al lado de Max Verstappen, había mucho que mejorar considerando la labor crucial que el jalisciense tiene en los dos campeonatos con un coche que tiene el nivel para ganarlos ambos.

A lo largo de las sesiones de práctica y de las primeras dos etapas de la calificación, Red Bull se estableció cómo el equipo a vencer cómodamente, ya que Mercedes estaba teniendo un fin de semana complicado y las notables mejoras de Ferrari aún no parecían ser suficientes para competir con los dos gigantes. No obstante, Charles Leclerc logró conseguir la vuelta más rápida tras una bandera roja por segundo Grand Prix consecutivo, esto perjudicó a Checo y a Verstappen principalmente, ya que no pudieron completar sus últimas vueltas con el coche que parecía tener la pole casi garantizada.

El holandés había logrado establecer el tiempo más rápido en los dos primeros sectores cuando la probable vuelta más rápida tuvo que ser terminada prematuramente. Por lo tanto, el líder del campeonato se tendría que conformar con la tercera posición mientras que el mexicano largaría desde el sexto puesto.

Todo apuntaba a otro cuarto o quinto lugar para Checo, a pesar de no ser un mal resultado, para verdaderamente garantizar una renovación de contrato el mexicano necesitaba hacerse presente en el frente de la carrera peleando con Mercedes y manteniéndose cerca de su estelar compañero.

Perez demostró por qué merece ese codiciado asiento cuando ejecutó un par de impresionantes rebases al comienzo de la carrera en un circuito donde es complejo pasar otros autos fuera de la recta principal. Después, el mexicano demostró paciencia junto con gran manejo de llantas para rebasar a Leclerc y así posicionarse detrás de Hamilton y Verstappen.

Checo procedió a ejecutar su estrategia de manera brillante, demostrando una vez más por qué es el mejor del circuito con el control de los neumáticos. Pero cuando finalmente entró a los pits, sufrió de una parada lenta que le quitó cualquier oportunidad de salir incluso delante del líder de la carrera, Verstappen. A pesar del error del equipo, el tapatío aún salió enfrente de Lewis Hamilton, lo cual era crucial para el campeonato.

El piloto jalisciense resistió intensa presión del siete veces campeón por una gran parte de la carrera hasta que logró distanciarse, aparentemente garantizando un admirable segundo puesto. Cuando parecía que la acción del Grand Prix se tranquilizaba, Verstappen tuvo un problema con su llanta, causando un choque que lo forzó a retirarse de una contienda que tenía ganada.

El incidente del holandés resultó en una bandera roja, lo cual significa que la carrera se reanudaría con un arranque tradicional desde la meta en el que Checo se tendría que enfrentar a Hamilton de nuevo, además el mexicano ha tenido varios problemas con la largada este año.

Una vez más, Perez Mendoza tuvo un arranque lento y Hamilton no dudo un segundo en tratar de aprovecharlo. Sin embargo la equivocación de Lewis junto con la agresiva defensa de Checo causaron que el campeón inglés se saliera de la pista y por lo tanto, de los puntos, ya que Valterri Bottas tuvo una carrera para el olvido, el mexicano terminó siendo el único de las dos escuderías que están peleando por el campeonato que logró sumar, y lo hizo con una crucial victoria.

Está actuación es un paso enorme en la posible extensión de contrato de Checo con la escudería y para el campeonato de Red Bull cómo constructor. El mexicano demostró que sí puede estar en la pelea, aún así tendrá que continuar con este nivel de desempeño si quiere mantenerse con el actual líder de la máxima categoría del automovilismo; esperemos que así sea para nuestro compatriota.