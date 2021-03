A la espera del clásico nacional

Después de un inicio mediocre y con pocos goles en el torneo Guardianes 2021, la calidad del futbol mexicano ha mejorado en las recientes jornadas con el regreso de los aficionados a las gradas. Se espera que el incremento que se ha visto en los goles continúe este domingo en el clásico nacional entre las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América.

Además de la rivalidad existente entre los dos clubes más grandes del país, debemos recordar que los rojiblancos eliminaron al América el torneo pasado, a pesar de que el cuadro capitalino era amplio favorito, lo cual se repite en esta ocasión, ya que cuenta con un plantel ampliamente superior al de su eterno rival en casi todos los niveles. Actualmente se coloca en la segunda posición de la tabla, mientras que los tapatíos marchan en el noveno puesto.

La diferencia principal entre los dos equipos se localiza en la zona defensiva, donde los capitalinos tienen una abismal ventaja sobre los jaliscienses, concediendo solo 5 goles en la cancha (se les atribuyeron tres cómo castigo por el incidente ante el Atlas), contra las 15 dianas que las Chivas han concedido en los 10 partidos del certamen hasta el momento, empeorando sobre los 17 que permitieron en el mismo número de partidos en el torneo anterior .

Solari tiene al América jugando de forma muy ordenada, sin dominar sus partidos, pero ganando sin sufrir mucho. Los rojiblancos se desempeñan de la manera completamente opuesta, hasta la fecha siguen sin tener un partido con menos de dos goles en total, su ataque es de altísima calidad, liderado por el creativo Alexis Vega y el prometedor goleador JJ Macías. Sin embargo, el experimentado Victor Manuel Vucetich no ha logrado ordenar la defensa que ha sufrido lesiones, pero francamente necesita ser reconstruida por la directiva.

Nos encanta decir que en los clásicos hay que dejar fuera las estadísticas y, por más ilógico que pueda sonar esto, tiene algo de verdad. Como vimos en el torneo pasado, Chivas logró la calificación después de dos partidos poco emocionantes, a pesar de no contar con hombres importantes.

Será un encuentro en el que no espero que ninguno de los técnicos arriesgue demasiado, las Águilas no tienen por qué hacerlo, ya que se encuentran en una posición deseable en la tabla general y desde la llegada de Solari no han jugado con un estilo ostentoso. Vucetich históricamente no ha sido un técnico que arriesgue, además él sabe mejor que nadie lo débil que se encuentra su plantel en la zona defensiva, sin embargo ya nos encontramos en la segunda parte del torneo y el Rebaño se encuentra fuera de los puestos de Liguilla, así que el momento de apretar se avecina.

Los clásicos siempre tendrán un sabor especial, ambos equipos cuentan con planteles de buen nivel y considerando que los partidos de Chivas hasta el momento han sido emocionantes debido a su desbalanceado plantel, se puede esperar un encuentro más electrizante que los que vimos en el torneo anterior y debido a la pasión del clásico, la moneda está en el aire.