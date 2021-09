A la espera de una jornada sobresaliente de Champions

Esta semana se disputa la segunda jornada de la Champions League que contiene tres enfrentamientos de alto calibre. El Paris Saint-Germain enfrenta al Manchester City, la Juventus al Chelsea y el Milán ante el Atlético de Madrid en el que parece ser el grupo de la muerte. Además, el Barcelona y el Manchester United buscan sus primeros puntos después de perder dramáticamente hace dos semanas.

El United sostenía un control considerable en su encuentro contra el Young Boys de Suiza hasta la expulsión de Wan Bissaka, la que finalmente fue la causa por la que acabaron sin puntos. El equipo de Ole Gunnar Solskjaer se encuentra bajo presión tras un verano lleno de adquisiciones de mucho prestigio, principalmente las del zaguero Raphael Varane, el creativo extremo, Jadon Sancho y Cristiano Ronaldo, quien ha tenido un regreso a Old Trafford lleno de goles, hasta el momento.

El estratega noruego no ha ganado nada con los Red Devils en sus tres años en el club y con la reciente eliminación temprana en la copa de la liga, tendrá toda la presión para recomponer el camino en el continente contra el equipo que los venció en la final de la Europa League la temporada pasada, el Villarreal de Unai Emery.

En el grupo de la muerte se enfrentan el Atlético de Madrid y el Milán en un encuentro donde ningún equipo puede dejar puntos. Los colchoneros vienen de un empate sin goles contra el Porto, donde sufrieron de falta de creatividad en todos los niveles. Además, su inesperada figura en lo que va de la campaña, Thomas Lemar, sufrió una lesión que no le permitirá disputar el duelo de Champions.

Los Rossoneri perdieron contra el Liverpool en Anfield, sin duda el partido más difícil de su grupo en el papel. No obstante, la escuadra de Stefano Pioli ha seguido dando sensaciones positivas tras una temporada muy exitosa. La revelación en lo que va de este certamen ha sido la radical mejoría del joven Sandro Tonali, quien tiene excelentes desempeños en el doble pivote que el estratega italiano despliega regularmente. Además, Brahim Díaz continúa brindando actuaciones de altísimo nivel cómo enganche, probando que todo lo que necesitaba eran minutos.

El partido destacado de está jornada se disputará en el Parc des Princes entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain. Un par de equipos que nunca han ganado la competición y también son los dos más recientes subcampeones. La escuadra francesa tuvo un periodo de transferencias repleto de llegadas, por lo tanto el comienzo de la temporada no ha sido completamente ideal, debido al periodo de adaptación táctico.

Mauricio Pochettino no ha logrado extraer todo el potencial de Lionel Messi junto al talento ofensivo que ya poseía. Lo que fue evidente en su primer partido de Champions, contra el Club Brujas, donde el equipo parisino no demostró mucho dinamismo ni creatividad. Cabe recalcar que Marco Verratti no estuvo presente en el mediocampo para distribuir el balón de manera eficiente y progresiva. Además, el fin de semana contra el Olympique Lyon en liga se vio una notable mejoría de Messi con el resto de sus compañeros, combinando eficientemente y generando peligro tanto en el ataque posicional cómo en transición.

Al igual que su rival, El City de Pep es uno de los candidatos principales para levantar la Champions. Creo que los Citadinos están siendo infravalorados en la liga inglesa, con equipos cómo el Chelsea y el Liverpool generalmente vistos en otro nivel, sin embargo el equipo de Manchester sigue siendo un referente en el viejo continente a pesar de las críticas sobre la falta de un nueve nominal.

Se aproxima una jornada de Champions llena de partidos emocionantes que nos seguirán dando una idea de quienes verdaderamente se postulan cómo candidatos para levantar la orejona.