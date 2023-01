¿Habrá nuevo campeón en la Premier League?

Ha concluido la primera mitad de la campaña en la Premier League, con un Arsenal que lleva un paso casi perfecto. Si lograr mantener este ritmo, serían apenas la segunda escuadra en alcanzar los 100 puntos en la máxima categoría de Inglaterra, desde aquel Manchester City de Guardiola que comenzó la dinastía en 2018, misma que los de Arteta buscan interrumpir.

Los actuales líderes enfrentaron una prueba importante al vencer 3-2 a un resurgente Manchester United. Los Diablos Rojos regresaron después de la celebración del Mundial en Qatar como una escuadra completamente nueva tras la salida de Cristiano Ronaldo los de Ten Hag se han convertido en un equipo fluido capaz de conseguir resultados constantemente.

No obstante, sufrieron para contener el estructurado “caos” que propone el Arsenal, pues los Gunners dispararon 25 veces al arco de David de Gea. Cabe recalcar que el United no contó con hombres que han sido claves en el éxito reciente, principalmente Casemiro y Diogo Dalot. Fueron reemplazados por Scott McTominay y Aaron Wan-Bissaka, ambos muy lejos del nivel de los habitualmente titulares tanto en faceta defensiva, como en salida de balón contra una presión alta como la que propuso el rival. Incluso me parece que son sus errores puntuales los que acaban en dos de los tantos que reciben.

Además de los vistosos hombres que tiene el Arsenal en último tercio, principalmente Bukayo Saka y Martin Odegaard, la actuación del lateral Oleksandr Zinchenko fue sensacional. El futbolista ucraniano llegó el verano pasado, y ha sido una de las principales razones para que el esquema de Arteta funcione a la perfección esta temporada. Realmente es un mediocampista escondido en la lateral, logra aparecer junto al doble pivote en el centro, constantemente generando ventajas y superioridades numéricas que se convierten en ocasiones de gol.

A pesar de la derrota, no me parece un resultado desalentador para el United, sobre todo considerando donde se ubicaba hace un par de meses; ahora, un lugar de Champions parece una garantía. Para el Arsenal, esta es una victoria crucial para mantener la ventaja que tiene en la cima sobre un City que continúa pisando sus talones. Seguramente será una gran pelea por el título.