Hora de respetar a Neymar

El martes empezó la jornada de vuelta de los cuartos de final de la Champions League con el encuentro entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. La ida se la llevaron los franceses quienes lograron concretar efectivamente las pocas oportunidades que tuvieron, mientras que los bávaros fueron los que generaron más a lo largo del partido, pero se quedaron cortos en la definición, perdiendo 3-2 en casa.

Ahora en el Parc des Princes fue completamente lo contrario, con los parisinos forzando la acción detrás de un inspirado Neymar quien dió una actuación categórica, destacando cómo el mejor jugador en la cancha por kilómetros. Sin embargo, la escuadra francesa no pudo marcar debido a un par de postes junto con la reivindicación de Manuel Neuer en el arco después de un cuestionable partido de ida. Además me pareció notable el encuentro que tuvo el defensa del equipo alemán, Lucas Hernández, quien no es un titular indiscutible para Hansi Flick, no obstante el zaguero logró parar numerosos contraataques de Neymar y Mbappe, lo cual parecía imposible después de lo acontecido la semana pasada en Múnich.

Al final fueron los alemanes quienes marcaron el único gol, a pesar de no merecerlo en esta ocasión. Aun así, el Bayern fue eliminado por goles de visitante, por lo tanto el Paris se enfrentará al Manchester City en semifinales en una serie de partidos que prometen ser electrizantes.

El miércoles se disputó la vuelta entre el Liverpool y el Real Madrid después de un partido de ida en el que los blancos salieron victoriosos 3-1 en su casa después de dominar el encuentro, sobre todo el primer tiempo. Ahora fueron los Reds quienes tomaron el control, sabiendo que estaban forzados a marcar dos tantos para avanzar a la siguiente fase.

Los actuales campeones de España han sufrido lesiones en la lateral derecha, por lo tanto Zidane desplegó al que usualmente juega en el medio campo, Federico Valverde, en dicha posición. El uruguayo es un gran jugador, pero el Liverpool logró explotar su inexperiencia en su nuevo rol, con pases largos al siempre peligroso Sadio Mané.

El Liverpool dominó a un Madrid que no jugó a absolutamente nada, pero cómo ha sido la tendencia esta temporada, la escuadra inglesa no pudo definir. Principalmente la estrella Mohammed Salah, quien tuvo numerosas oportunidades para concretar jugadas que su equipo género desde la lateral donde los blancos estaban mermados.

El Real Madrid se enfrentará al Chelsea en el otro lado de la llave de las semifinales del torneo. En el papel, se decía qué quién ganara la llave entre el Madrid y el Liverpool estaría en la final ya que el ganador se enfrentaría al Chelsea o al Porto. Sin embargo, los Blues han demostrado una mejoría importante desde la llegada del técnico Thomas Tuchel, quien ha establecido un estilo más pragmático, organizando la defensa además de implementar su característica presión, la cual será un reto para los blancos en la siguiente fase.

Nos esperan dos series de partidos sumamente impredecibles en las semifinales de la Champions League, aún así pienso que el Real Madrid y el París son los favoritos para jugar la final en Estambul.