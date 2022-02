Jornada alarmante para el Tri del "Tata"

Concluyó la penúltima jornada de eliminatorias para la selección mexicana, una serie de partidos que continuaron perjudicando la percepción del proyecto de Gerardo Martino de cara a Qatar. Los problemas del último año han persistido, dejando la fe de los aficionados hacia el estratega argentino más mermada que nunca.

El partido contra Jamaica me pareció el menos reprochable de los tres disputados. A pesar de las dificultades que el equipo azteca tuvo para generar oportunidades contra 10 hombres, fue un encuentro donde México sufrió para penetrar el bloque bajo del rival, lo cual ha sido un tema recurrente.

No obstante, me parece clave recalcar que ese contexto de partido no será el que veremos en Qatar, por lo que criticar el funcionamiento del Tri en estas situaciones es válido, pero algo fútil. Además, el equipo no contó con pilares del proyecto como Raúl Jimenez o Hirving Lozano, por lo tanto la victoria fue un resultado positivo. Lo más destacado fue Alexis Vega, quien independientemente del gol, proveía una chispa con cada toque, convirtiéndose en el hombre más desequilibrante de la cancha.

También la actuación de Hector Herrera me pareció positiva, funcionando como el orquestador primordial contra estos bloques bajos, el mediocampista del Atlético de Madrid se ha convertido en uno de los futbolistas más criticados del país, lo cual me ha parecido exagerado, a pesar de que sí existe cierto fundamento, está lejos de ser un problema, la realidad es que México no tiene un jugador con un perfil o capacidad similar. La ausencia de un destructor como Edson Álvarez a su lado ha exhibido aún más sus debilidades; no obstante este es un caso donde el canterano del Pachuca se ha convertido en un objetivo fácil para ciertos aficionados y medios.

El partido contra Costa Rica fue más preocupante, el ataque posicional en el último tercio de cancha fue poco inspirador, resultando en constantes centros desde la banda, lo cual ha sido un tema recurrente con la escuadra de Martino. Un factor fue Rogelio Funes Mori, quien sin ser Raúl Jimenez, usualmente es un nueve con capacidad de botarse e involucrarse en la creación de la jugada, pero tocó el balón 11 veces en 62 minutos.

Las actuaciones de los laterales me parecieron lo más alarmante, por lo que Martino optó por cambiarlos a ambos para el último partido contra Panamá. A pesar de que no es un jugador lucido, el “Cata” Domínguez demostró en el encuentro del miércoles que es la mejor opción en la lateral derecha, siempre sólido defensivamente y con proyecciones en la banda que tienen alguna conclusión, lo cual no ha sido el caso para el “Chaka” Rodríguez.

Por la banda izquierda, la directiva había insistido con el ahora extremo en su club, Jesus Gallarado, sin mucho éxito, forzándolo a ser un lateral largo de banda cuando su desempeño habitual es más por carriles interiores. Por lo tanto, Martino finalmente optó por Gerardo Arteaga, quien dejó un par de destellos que sí se materializan podrían convertirse en un factor esencial para el Tri.

El primer tiempo del enfrentamiento con Panamá fue realmente preocupante, ya que no era el contexto de partido donde el seleccionado azteca domina, pero no encuentra espacio en el último tercio, el oponente representaba una amenaza real, incluso convirtiéndose en un encuentro parejo como contra los rivales del norte.

Para la segunda mitad, Martino tuvo que arriesgar con cuatro atacantes, lo cual resultó en un cuestionable penalti sobre Diego Lainez, que terminó brindándole la victoria a un mediocre equipo tricolor.

México estará en Qatar y ahí el contexto cambiara. Sin embargo, el “Tata” sigue sin lograr que su escuadra ataque con armonía y defienda con seguridad, veremos sí finalmente integra a Johan Vásquez en la zaga junto con Gerardo Arteaga en la lateral. Los perfiles futbolísticos no concuerdan con los roles esquemáticos de Martino, las críticas son válidas, sin embargo esta sigue siendo una generación con mucho talento y potencial.