Con el mundial de Qatar a la vista, se ha especulado extensamente sobre la calidad de esta generación de futbolistas comparada a conjuntos anteriores, sobre todo considerando los pobres resultados recientes. Sabemos que las mejores actuaciones aztecas se han dado de local. Por lo tanto, aquí les dejo mi lista de las mejores selecciones mexicanas de este siglo.

5. Rusia 2018

A pesar de las constantes críticas hacia Juan Carlos Osorio durante su ciclo mundialista, su selección tuvo una eliminatoria casi perfecta. Además, después de dos victorias al comenzar la Copa del Mundo, todo apuntaba a que el tri ganaría su grupo por primera vez desde 2002, no obstante el conjunto de Osorio sufrió un enorme colapso contra Suecia.

4. Corea-Japón 2002

Tras el cambio de entrenador y de generación, el Tri logró concluir la fase de grupos como líder, lo cual parecía garantizar el pase al codiciado y quinto partido; sin embargo el conjunto azteca sufrió una de las derrotas más dolorosas de su historia contra Estados Unidos.

3. Brasil 2014

A pesar de tener una eliminatoria desastrosa, esta selección tuvo una memorable actuación mundialista. Con la línea de 5 de Miguel Herrera, acompañada de un gran mediocampo y la mejor versión de Giovani Dos Santos, esta escuadra compitió mano a mano con gigantes. Cabe resaltar la ausencia de Carlos Vela a Brasil, quien estaba en un gran momento.

2. Alemania 2006

El conjunto dirigido por Ricardo La Volpe barrió las eliminatorias, lo cual no es tan común como se cree. Sin embargo, tras una gran actuación en la Copa Confederaciones del año anterior, sufrieron para salir de un grupo accesible en tierra teutona. No es coincidencia que el partido de octavos de final contra Argentina sea el más icónico de esta escuadra, ya que representó en su máxima expresión a aquel equipo azteca. Comenzando con la innovadora salida Lavolpiana liderada por Rafa Márquez y Carlos Salcido, el Tri llegaba constantemente al arco a través de un control absoluto del partido, no obstante como dijo en su momento Pep Guardiola: “No es suficiente jugar bien, se necesita a un malportado, alguien que altere el flujo en el último tercio”. La especulación evidente es la ausencia de Cuahutemoc Blanco a Alemania.

1. Copa Confederaciones 1999

Decidí incluir a este equipo a pesar de estar un par de años fuera del criterio. La escuadra de Lapuente vivió varios momentos engranados en la memoria de los aficionados mexicanos, como los goles de Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco en Francia 1998 o la victoria en la final de la Copa Confederaciones de 1999 contra Brasil en el Estadio Azteca.