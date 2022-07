Predicciones de cara al comienzo de la Premier League

Tras un verano lleno de traspasos, se acerca el comienzo de la Premier League, así que aquí les dejo mi top 6 previo a la jornada 1.

6. Manchester United

A pesar de que Erik Ten Hag ha probado ser un entrenador del más alto nivel, es evidente que la distancia entre los Red Devils y sus rivales directos ha incrementado. Al momento, no se sabe si Cristiano Ronaldo seguirá en el club, no obstante su permanencia en Old Trafford no representa una mejoría suficiente para escalar en esta lista.

5. Arsenal

La escuadra londinense concluyó la campaña anterior con sabor amargo, ya que parecía tener amarrado el último puesto de Champions League. Sin embargo, tuvo una mala racha para cerrar la temporada y se quedó fuera. Aun así, los Gunners superaron todas las expectativas, creo que estarán compitiendo por esos lugares europeos con esta joven escuadra.

4. Chelsea

El equipo de Thomas Tuchel perdió a dos centrales titulares en este mercado, además de que viene de una temporada decepcionante. Veremos cómo se adapta Raheem Sterling al esquema del alemán, aunado a que se espera que este sea el año en el que Kai Havertz realmente se convierta en una estrella.

3. Tottenham

Los Spurs continúan en ascenso desde la llegada de Antonio Conte. Creo que no sólo rebasarán al Chelsea, incluso si el Liverpool da un paso atrás, la escuadra londinense podría dar la sorpresa. Los Spurs tuvieron un excelente cierre de campaña y sólo añadieron más piezas a la plantilla.

2. Liverpool

Por más que todos deseemos otra pelea por el título como la del año anterior, me parece que con la salida de Sadio Mané, junto con la incertidumbre en el mediocampo, los de Jürgen Klopp no podrán seguirle el ritmo a los Citizens. Veremos cómo se adapta Darwin Núñez a la liga inglesa, pero no creo que sea suficiente para reemplazar al senegalés.

1.Manchester City

Otro triunfo de los de Pep Guardiola parece inevitable, quien ha logrado transformar la liga más disputada de todas en una carrera de un solo caballo. La llegada de Erling Haaland puede causar un periodo de adaptación, ya que hace un par de años que el sistema del estratega catalán no usa un nueve convencional, aún así la competencia está muy lejos de estos Citizens, que ya están consolidados como uno de los mejores equipos en la historia de la Primera División británica.