Preocupante actuacion de Checo

El fin de semana pasado se corrió la segunda fecha de la presente temporada de la Fórmula 1, después de una primera carrera memorable en Baréin, las expectativas para el Gran Premio de Imola eran enormes y no decepcionó.

Tras una actuación decepcionante de Sergio Checo Perez en la inaugural calificación de la campaña, Red Bull decidió no tomar el mismo riesgo que suelen tomar con el holandes, Max Verstappen, el cual consiste en tratar de pasar a la tercera etapa de la calificación con llantas medianas el lugar de las veloces, pero poco duraderas llantas suaves. Esto permite que el piloto comience la carrera con dichas llantas y por lo tanto una ventaja a largo plazo en la estrategia de carrera.

Esta apuesta normalmente la toman solo los coches más rápidos, pero luego de que Perez no logró progresar a la tercera calificación en Baréin, el equipo austriaco decidió no tomar este riesgo con el jaliciense, lo que demuestra un nivel de desconfianza. Sin embargo, en la tercera etapa el piloto mexicano probó que sí puede competir en la cima de la calificación, terminando a tres centésimas de Lewis Hamilton en primero y venciendo a su compañero Max Verstappen, quien no empezaba detrás de un compañero desde 2018.

El nivel de competitividad que Checo tenga con su estelar compañero es lo que verdaderamente definirá qué tan larga será su estancia en Red Bull y su actuación el sábado fue un paso importante hacia una posible extensión. No obstante, los puntos se ganan el domingo y el holandes lo sabía.

En las primera curvas, Verstappen logró catapultarse a la primera posición tras completar un par de rebases a su compañero y a su rival inglés y el mexicano pareció no querer tomar parte en la disputa entre los dos titanes. Aunque también es posible que el equipo le haya hecho saber a Checo las intenciones de su compañero.

De todos modos, el jaliciense parecía estar en camino a un podio hasta que Charles Leclerc ejecutó un rebase del qué Perez pareció no poder recuperarse, ya que después de caer al cuarto lugar se le vino la noche al piloto azteca, quien sufrió con las condiciones de la pista y cometió múltiples errores al tratar de rebasar que lo vieron caer fuera de los puntos terminando en onceavo después de no poder rebasar a rivales considerablemente más lentos que él, y ya que Valterri Bottas no terminó la carrera, la contribución de Checo era aún más crucial para el campeonato de constructores.

Al frente de la carrera parecía que los dos titanes estaban en camino para brindarnos otra épica pelea por la victoria, pero el heptacampeón cometió un error en la vuelta 31 del Gran Premio debido a las condiciones húmedas de la pista y acabó en la pared. Todo parecía perdido para Hamilton, pero una conveniente bandera roja apareció después del choque entre Valterri Bottas y George Russell. El alto temporal permitió que el piloto inglés se mantuviera en contención, saliendo en noveno lugar.

A pesar de que indiscutiblemente tuvo suerte con la bandera roja, Lewis demostró una vez más porque ha ganado siete títulos, ya que logró completar el mismo número de rebases para regresar a la segunda posición en una pista en la que se considera que es muy complicado pasar otros autos aunque tengas una maquina muy veloz, cómo se demostró por Valterri Bottas y Sergio Perez, que a pesar de tener coches más rápidos no pudieron completar rebases.

Tras una emocionante carrera, Hamilton se posiciona cómo líder de la calificación por un punto sobre Verstappen después de conseguir la vuelta más rápida, en tercero está Lando Norris quien consiguió otro podio con Mclaren después de una actuación notable. En el campeonato de constructores, Mercedes se encuentra siete puntos delante de un Red Bull que necesita los puntos de Checo todas las carreras. El mexicano demostró mucha habilidad tanto en la carrera anterior cómo el sábado en la calificación, sin embargo necesita ser constante para pelear por podios en cada uno de los grandes premios si quiere mantenerse con la escudería.