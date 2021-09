Resultados, mejor que el funcionamiento en un comienzo difícil hacia Qatar

Tras una decepcionante Copa Oro, el seleccionado azteca de Gerardo “Tata” Martino comenzó su camino hacia el Mundial de Qatar. A pesar de ausencias de figuras como Hirving Lozano o Raul Jimenez, existía bastante optimismo, ya que el estratega argentino tendría la oportunidad de convocar a los jóvenes que lucieron en el equipo que se llevó el bronce olímpico en Tokio.

Sin embargo, se evidenció que todos los pesimistas que afirmaban que los Olímpicos se encontraban por encima de los de la Mayor están gravemente equivocados. Hoy en día, los partidos en Concacaf son más complicados que nunca, ya no se ganan solo con la “camiseta”. En el futbol actual, un equipo cómo Jamaica puede establecer un bloque profundo y ensuciar el partido a tal grado que meter un gol contra estas escuadras, que en el papel son muy inferiores, se convierte en una odisea. Todo el espacio que Alexis Vega, Sebastián Cordova y Luis Romo, entre otros, disfrutaron en Tokio desapareció por completo.

Aun así, en el encuentro inaugural contra Jamaica, el equipo azteca sí generó oportunidades de gol, normalmente desde centros por parte de los laterales, pero el problema contra los Reggae Boyz fue la falta de contundencia. Rogelio Funes Mori sigue dejando severas dudas en las definición, a pesar de sus buenos apoyos, y Roberto Alvarado dio un mal partido que fue rematado por una increíble falla frente al arco.

Un golazo de Alexis Vega a lo Cuauhtémoc blanco puso adelante a un conjunto mexicano que parecía tener el partido controlado, sin embargo con una unidad defensiva tan endeble, el rival no necesito crear mucho para empatar el partido. Al final, el recién ingresado Henry Martín le dio la victoria al Tricolor con una increíble anotación. Aunque fue una actuación poco esperanzadora, la escuadra azteca hizo más que suficiente para merecer los tres puntos.

Contra Costa Rica, México enfrentó un curso de partido completamente distinto, ya que los ticos a pesar de no generar mucho, tenían mucha más posesión de balón que el rival previo. Fue un encuentro donde ninguna de las dos escuadras demostró mucha creatividad, Vega era el que estaba destacando de nuevo, pero sufrió una lesión al minuto 41 y tuvo que abandonar la cancha. Fue Orbelín Pineda el que entró de cambio, otra vez se notó confiado y con idea.

Funes Mori arriba otra vez demostró cosas positivas en los apoyos, a pesar de errar una oportunidad clara de nueva cuenta, principalmente lanzando a Andrés Guardado, quien terminó siendo el mejor futbolista en el terreno del juego. El “Principito” se ha reestablecido como titular en el Betis y parece estar rejuvenecido.

Sin duda, la selección de Martino fue de más a menos en los tres encuentros eliminatorios, ya que el primer tiempo contra Panamá fue algo preocupante. El conjunto azteca se encontraba abajo en el marcador por la mínima diferencia sin señales de mejoría. Se notó la ausencia de Edson Alvarez en la contención, pues había brindado estabilidad y recuperación.

Una vez más se probó que Romo no debe jugar en ese rol, posicionalmente no es un jugador defensivo, por eso Martino optó por meter a Guardado en la segunda mitad, liberando a Romo. También entraron Henry y Cordova, el último tuvo un gran desempeño, ya tras un partido mediocre contra Jamaica logró mostrar por qué fue una estrella en Tokio, brindando una sensación de peligro que no existió en el primer tiempo con su llegada y disparo.

Fue Cordova el que acabó causando el tanto del empate, después de que su remate pegó en el poste y el “Tecatito” Corona aprovechó el rebote. Sin duda se tienen que criticar las mediocres actuaciones con las que la Selección Nacional comenzó el proceso hacia Qatar. No obstante, México se coloca en la cima del octagonal hasta el momento, además debemos recordar que los tres mejores jugadores de este equipo estuvieron ausentes (Lozano, Jimenez y Herrera), pero ésta sigue siendo una generación prometedora con un nivel de talento que no vemos hace mucho tiempo.