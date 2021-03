El verdadero reto de Checo

Sergio Checo Pérez completó su movimiento a la escudería Red Bull después de una estelar campaña 2020 con Racing Point, donde logró ganar un Grand Prix y terminó en cuarto lugar del campeonato de pilotos. El mexicano firmó un contrato de un año con su nuevo equipo, aunque es posible que se activen cláusulas de renovación si el piloto de 31 años logra cumplir con las altas expectativas de la escudería austriaca.

Después de la salida de Daniel Ricciardo de Red Bull en 2019, el equipo no ha logrado encontrar un segundo piloto que pueda ser remotamente competitivo con su “niño prodigio”, el holandés Max Verstappen. El nuevo equipo de Checo ha evidenciado que su meta es convertir a la joven estrella holandesa en un campeón mundial, por lo tanto todo indica que el mexicano no recibirá preferencia por parte de su escudería.

A pesar de que la mayoría de los fanáticos esperamos que Red Bull sí pueda cerrar la diferencia con Mercedes después de unas esperanzadoras pruebas de pretemporada, es difícil pensar que antes del cambio radical en las reglas el próximo año alguien logre retar al equipo alemán. Aunque sí se vieron vulnerables en las pruebas, el verdadero objetivo principal de “Checo” no son los Mercedes, es su compañero Verstappen. Su rendimiento contra el niño prodigio es lo que definirá la duración de su estancia con la escudería, se tendrá que mantener a alrededor de tres décimas de su estelar compañero para estar en la pelea.

Después de lo hecho por Max en las últimas temporadas, no me parecería descabellado considerarlo cómo el mejor piloto del circuito. Este nivel de talento y rendimiento es lo que hizo el tiempo de sus dos previos compañeros tan corto y tedioso. Como el mismo Checo ha mencionado, tiene que mantenerse competitivo con el holandés para que los ejecutivos de la escudería consideren que él es su mejor opción en los próximos años.

Por más contentos que nos haría que el piloto jaliciense venciera a su compañero, esta hazaña parece ser casi imposible debido al talento natural junto con la preferencia con la que cuenta Verstappen. Pero si Red Bull verdaderamente logra acortar la distancia con Mercedes como aparentaron hacerlo en las pruebas, el mexicano tendrá un papel crucial en una posible pelea por el título, tanto el de constructores como el de pilotos.

Sabemos lo eficiente que es Mercedes y si Red Bull realmente presenta una máquina competitiva y Perez no está a la altura, el equipo alemán podrá bloquear al intrépido Verstappen en su intento por el campeonato. La escudería firmó a Checo para ser un segundo piloto de élite que pueda ganar algunas carreras cuando su compañero no esté en la situación para hacerlo, y para estar en la pelea con Mercedes, dándole una oportunidad real a Verstappen para ser campeón.

No lo trajeron para ganar el título, sin embargo, con el coche que la escudería promete, el mexicano tendrá una oportunidad de podio en cada una de las 23 carreras que habrá esta temporada. Sí logra mantener su nivel de rendimiento del año pasado, no hay por qué no pensar qué se puede mantener con Red Bull un par de temporadas más, considerando que no hay muchas opciones. Sin embargo, la tarea de Checo no será fácil, estará compitiendo en lo más alto de cada carrera, algo que nunca ha hecho en su extensa trayectoria en la Fórmula 1.

Esta oportunidad coloca al piloto mexicano en una posición para demostrar si realmente es un piloto de élite que merece estar luchando en la cima de la elite del automovilismo. Ojalá, por toda la afición mexicana que lo acompaña, así sea .