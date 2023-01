Segunda mitad de temporada en Europa

Tras una frenética Copa del Mundo, se reanudó la actividad en el futbol del viejo continente. La segunda mitad de temporada promete peleas por el título en Inglaterra, España e Italia.

Sin duda, la sorpresa de la presente campaña ha sido el Arsenal de Mikel Arteta, que al momento lidera la tabla de la Premier League contra todos los pronósticos. La joven escuadra londinense se mantiene cinco puntos por delante del Manchester City de Guardiola; aun así, permanece la sensación de que los Gunners no podrán mantener el ritmo de los vigentes campeones en lo que resta del calendario.

En España, los dos grandes se encuentran empatados tras 15 jornadas. El Barcelona de Xavi ha estado sufriendo con una constante falta de claridad frente al arco rival, sobre todo por parte de sus extremos, pues parece que si no marca Lewandowski, no marca nadie. No obstante, son capaces de limitar la amenaza rival a través de una presión alta y tras pérdida, acompañada por un mediocampo dominante.

El Real Madrid logró sobrellevar el periodo donde Benzema estuvo fuera por lesión. Ahora, el vigente ganador del Balón de Oro parece estar de vuelta a su mejor nivel tras la polémica que lo acompañó con su selección. Al igual que en temporadas anteriores, los blancos parecen tener una capacidad de sacar victorias complicadas e incluso inmerecidas, mientras que la escuadra blaugrana domina el funcionamiento del encuentro con más frecuencia, pero sufre para conseguir resultados. Veremos cuál de los dos sale airoso.

En Italia, el Napoli se mantiene en la cima a pesar de su derrota a manos del Inter. Los actuales líderes son un equipo con un gran trato de balón y una enorme facilidad para generar ocasiones, mientras que los equipos de Milán dependen menos de la posesión del esférico para crear oportunidades. Tampoco podemos descartar a la Juventus, que no es muy vistosa, pero a través de una sólida unidad defensiva se ha logrado mantener cerca de los primeros puestos.

Nos espera un cierre emocionante en las mejores ligas del mundo. Veremos si el joven Arsenal puede dar la campanada en Inglaterra, frente al imbatible City de Pep. En España, la eterna batalla entre culés y blancos se prepara para otra fantástica edición, mientras que la pelea de estilos en la búsqueda del Calcio se mantiene impredecible. Será una gran segunda mitad de temporada.