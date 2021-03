Otra victoria poco espectacular del “Canelo”

Saúl “Canelo” Álvarez venció sin ninguna complicación al turco Avni Yildrim el sábado en Florida. El pugilista de Guadalajara fue criticado por participar en una pelea contra un oponente que se mostró muy inferior; el europeo cayó al suelo en el tercer asalto, posteriormente declarándose incapaz para continuar.

Las apuestas apoyaban de manera contundente al mexicano, aun así parece que se mostraron demasiado conservadores, ya que el “Canelo” no vivió ni un momento de tensión en el ring. Es poco usual que en una pelea de campeonato mundial el favorito sea superior en todos los aspectos. Durante los tres asaltos se demostró que Álvarez es un boxeador más poderoso, mejor defensivamente, más rápido, con mejor mandíbula y bastante superior técnicamente. La única ventaja de Yildrim era su altura y longitud de brazos, sin embargo, el turco no es un peleador de distancia y por lo tanto no pudo aprovechar su único atributo ni poner a prueba la mandíbula.

En las sorpresas más grandes a lo largo de la historia del boxeo, el favorito tiene alguna debilidad que puede ser explotada por el rival, cómo en Mike Tyson contra Buster Douglas, donde el último usó su jab, boxeó a distancia y logró pelear mientras se movía, lo cual no lo convierte en un mejor peleador que Tyson, simplemente empleó sus ventajas de la manera exacta, logrando llevar a “Iron” Mike al décimo asalto, algo inusual para el noqueador.

Yildrim no tenía un as bajo la manga que usar, ni siquiera más experiencia, el turco no tuvo con qué, fue una derrota abrumadora. Lo sorprendente fue la forma en la que se terminó el encuentro, ya que se le ve claramente al entrenador diciéndole qué le va a dar un round más para probar si puede lograr algo, no obstante, Yildrim es el que decide terminar la pelea, el mismo que en el camino hacia el ring había mencionado numerosas veces que el “Canelo” nunca se había enfrentado a un guerrero cómo él. Por lo tanto, fue inesperado que no haya tratado de forzar un par de asaltos extras.

Del otro lado la de moneda, ¿qué tanto se le puede culpar al turco si desde el momento que sonó la campana él entendió mejor que nadie que no tenía que apostarle? Quizá se puede especular que Yildrim todavía tiene engranado en el cerebro el impactante knockout que recibió a manos de Chris Eubank hace unos años.

Está actuación por parte del mexicano lo cimentó para muchos aficionados alrededor del mundo cómo el mejor boxeador en la actualidad. No obstante, parece que los paisanos del “Canelo” somos sus críticos más ruidosos. Una pelea tan dominante debería quitarnos las dudas sobre el púgil de Jalisco, pero los combates recientes han proporcionado argumentos en contra de la grandeza del actual campeón mundial.

Hemos llegado a una instancia en la cual hay poco que criticar al de Guadalajara, pero también es el momento en el que debe pelear contra oponentes de su talla, algo que no depende por completo de él, ya que la selección del retador no es su decisión . Después de lo que aparenta ser otra pelea fácil para el “Canelo” el 8 de mayo contra Billy Joe Saunders, el mexicano tendría que volver a enfrentar a Gennady Golovkin o incluso cambiar de categoría para encontrar un rival digno, cómo Jermall Charlo.

Es indudable que Saul Alvarez es uno de los mejores boxeadores de la actualidad, sin embargo tendrá que meterse al ring con pugilistas de su talla otra vez, si quiere trascender como un histórico de este deporte.