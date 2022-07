El problema de las altas tasas de intereses y las hipotecas

“No se alarmen. Mañana no va empezar una guerra mundial. Los bancos no permitirían que ocurriera antes de que terminemos de pagar nuestras hipotecas”

El Gran Wyoming

En México nos habíamos acostumbrado en los últimos años a tasas de interés relativamente bajas en los créditos hipotecarios, entre el siete y el nueve por ciento anual; sin embargo, a partir del pasado mes de junio, y motivadas por el aumento de la inflación, las tasas se ubican por arriba del nueve por ciento, con el peligro de que sigan subiendo, lo que generará muchos problemas de incumplimiento.

Los primeros problemas que vamos a observar serán la reducción en la contratación de créditos hipotecarios, y para los que hayan contratado su crédito hipotecario con tasa variable sufrirán un aumento en sus mensualidades, y esto a su vez provocará incumplimiento en el pago, lo que generará un incremento en la cartera vencida, y de ahí una cascada de juicios hipotecarios.

Los llamados créditos hipotecarios, son técnicamente aperturas de crédito con una garantía hipotecaria; mediante los cuales los acreditados con el importe del crédito adquieren un inmueble (casa, departamento o terreno) y al mismo tiempo, lo otorgan en garantía hipotecaria para garantizar el pago del propio crédito.

En estos casos, la hipoteca se constituye mediante la celebración de un contrato con el banco o institución que otorgó el crédito, por lo cual, una vez que se termina de pagar el adeudo se debe solicitar la cancelación de la hipoteca para que se libere en el Registro Público de la Propiedad y pueda disponer el dueño libremente de ella.

En los casos en que haya retraso en el pago o no se cumple el pago del crédito en el plazo señalado, el acreedor requerirá el pago al deudor, en caso de no regularizar la falta de pago, se procederá a interponer un juicio hipotecario para exigir el pago judicialmente, y en caso de no llegar a un acuerdo en el pago, o de no pagar el adeudo, el Juez dictará sentencia condenando al deudor a realizar el pago, y en caso de no realizarlo, se procederá al remate de la propiedad que se dejó en garantía hipotecaria para que con el importe de su venta se cubra el adeudo vencido.

Los factores que producen la inflación son un conjunto de variables, desde la pandemia de Covid, el cierre de China a los mercados, la guerra de Ucrania, los altos precios de los combustibles, etc., todos ellos parecen que serán de corto plazo y podremos regresar en un plazo de dos o tres años a los niveles que teníamos hasta antes de la pandemia.

Esperemos que el aumento de la inflación sea transitorio y regresemos a las tasas de interés de hace unos meses, el sólo recordar las altas tasas que vivimos en los años ochenta y noventa pueden hacernos recordar lo peor de nuestra historia reciente de la cual queremos alejarnos, pero desgraciadamente mucho depende de las circunstancias financieras internacionales, y ahí no podemos hacer casi nada y no queremos un regreso al pasado.