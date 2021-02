La regulación de las redes sociales

“Cada regulación es una restricción a la libertad, cada regulación tiene un costo”

El senador Ricardo Monreal presentó públicamente su propuesta para regular las redes sociales, y como lo anticipé que una vez presentada la íbamos a comentar por la trascendencia para la vida pública de nuestro país.

La propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tiene una amplia exposición de motivos, con referencias argumentativas sobre la libertad de expresión, la democracia y los derechos humanos; también presenta resoluciones de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de las propuestas legislativas de la Unión Europea; además de argumentar que no contraviene lo pactado en el T-MEC.

Aunque la propuesta contenga una argumentación robusta, es de señalar que ésta va enfocada hacia otro lado y no hacia las redes sociales, los argumentos usados refieren a diferentes temas como son el acceso a las tecnologías de la información; el comercio electrónico; así como respecto a la protección de datos personales pero que en la reforma no se garantiza. Todo lo anterior resulta importante pero no aplica a las redes sociales.

La propuesta, en lo que se refiere a la justificación de la iniciativa, se refiere directamente a la preocupación por las violaciones de los derechos humanos y a las libertades fundamentales en internet y la impunidad de esas violaciones, al proporcionar y ampliar el acceso a internet. No obstante, en toda esta justificación tampoco se trata de las redes sociales, pues no es lo mismo el acceso a internet que las redes sociales, hay una confusión conceptual que hay que aclarar.

Por otra parte, la propuesta se refiere a que si bien las redes sociales nacieron libres como resultado de la innovación tecnológica, nada impide ajustar su actuación con el fin de prevenir y remediar riesgos como el caso de la suspensión y bloqueo de cuentas. Desde luego que algunos gobiernos están interesados en regular las redes sociales en un sentido de tomar el control de ellas, sin embargo hay otros como el caso de Alemania en donde buscan que su regulación vaya en el sentido de protección contra los discursos de odio.

La regulación de las redes sociales presentada se realizaría reformando la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quien tenga las atribuciones necesarias para garantizar el acceso a las redes sociales, estableciendo que sea el IFT el que autorice y regule el funcionamiento de las redes sociales, y que establezca los términos y condiciones para suspender una cuenta o perfil, en su caso, cancelar de forma definitiva una cuenta.

La regulación presentada hace poco viable que el IFT tenga la capacidad para supervisar los millones de cuentas y datos, además de que resultaría muy costoso y burocrático su funcionamiento, mientras que las redes sociales funcionan con información instantánea, la burocracia es lenta y difusa, por todo ello veo poco viable que la propuesta, así como está, sea aprobada.