Los responsables del fracaso de la selección mexicana de futbol

“Los goles no se merecen, se consiguen”

Alfredo Di Stefano

Como en toda empresa, en los éxitos y fracasos hay responsables, pero en lo que se refiere al fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Futbol de Qatar 2022, propongo hacer un análisis más profundo, puntual y un tanto diferente a lo comentado por los aficionados.

Primero hay que definir la naturaleza jurídica de la selección mexicana, qué tipo de sociedad es. Así tenemos que la selección mexicana de futbol es el equipo representativo de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, Asociación Civil, que se fundó el 23 de agosto de 1922, la cual está afiliada a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), desde 1929, y se integra por 311 clubes de futbol en todos los niveles, incluida la primera división, contando con 85,789 árbitros registrados, siendo el Comité Ejecutivo el máximo órgano ejecutor de la Federación, el cual tiene un presidente.

La Federación Mexicana de Futbol cuenta con la Asamblea General de Asociados, que es el máximo órgano, encargado de nombrar al Comité Ejecutivo, y de reglamentar los estatutos sociales, dicha Asamblea la integra un representante de cada uno de los clubes afiliados del sector profesional, uno por cada asociación estatal del sector amateur, un representante de árbitros y otro de jugadores.

Por todo lo anterior, tenemos que la Selección Mexicana de Futbol es una representación de futbolistas de la Federación Mexicana de Futbol, que tiene una naturaleza de carácter civil sin fines de lucro, lo cual es muy controvertido por todos los ingresos que obtiene y, que por lo tanto, deberían ser utilizados únicamente para su objeto social, aunque deja muchas dudas que cumplan con ello.

La responsabilidad del fracaso de la selección mexicana debe analizarse de acuerdo a su estructura y la toma de decisiones, por ello es que la Asamblea General de Asociados y el Presidente de la Federación de Futbol son los primeros responsables del fracaso, más allá del técnico, puesto que ellos nombraron al técnico, y éste a su vez escogió a los jugadores, y algo falló que nuevamente se fracasó, pero ahora sin llegar a la segunda ronda.

Uno de los puntos para analizar es ¿por qué los mexicanos esperamos más de nuestra selección?, a lo mejor el nivel que mostraron es el resultado del nivel de la liga mexicana de futbol y no se puede lograr un mejor resultado, siendo así no hay fracaso, pues no se podía esperar algo mejor, y entonces hay que hacer algo para mejorar el nivel de la liga de futbol, pero para ello es posible que se tenga que sacrificar un porcentaje de las ganancias, pues todo tiene un costo, hay que asumirlo para poder lograr el cambio.

Lo que también hay que tener en cuenta, es el carácter representativo que tiene la selección de nuestro país, y si se le permite a una Asociación Civil asumir tal representación nacional, pues también debería exigírsele transparencia en sus finanzas y en sus decisiones, de lo contrario seguirán en la oscuridad y sin un recuento de daños, y menos sin responsables, así no puede haber un cambio y tendremos los mismos resultados en cada Mundial de futbol.