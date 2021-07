18.2%, No 4.0%

Según los datos de la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en junio el 4.0 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) estuvo desempleada, cifra baja, dadas las circunstancias. En junio del año pasado fue el 5.5 por ciento.

La PEA está compuesta por las personas, mayores de quince años, que buscan trabajo. Si lo encuentran se vuelven población ocupada (PO). Si no lo encuentran, y siguen buscando, son población desocupada (PD).

La Población No Económicamente Activa (PNEA), está integrada por las personas, mayores de quince años, que no buscan trabajo, y se divide en dos grupos: los no disponibles y los disponibles. Los no disponibles (PNEAND), son personas que no buscan trabajo y, si les ofrecieran uno, no lo aceptarían. Los disponibles (PNEAD), son personas que no buscan trabajo pero, si les ofrecieran uno, lo aceptarían. Centro la atención en este grupo, que explica la baja tasa de desempleo, que puede llevar a la falsa conclusión de que le recesión no afectó gravemente al empleo.

En junio de 2018, antes de la 4T, la tasa de desempleo fue 3.4 por ciento de la PEA. En junio de 2019, ya con la recesión en marcha, fue 3.6. En junio de 2020, en plena recesión, fue 5.5, la más elevada durante la misma. En junio pasado fue 4.0 por ciento, cifra baja, pero engañosa si consideramos la PNEAD, compuesta por quienes no tienen trabajo, no lo buscan, pero si les ofrecieran uno lo aceptarían. Gente que necesita trabajar pero que perdió la esperanza de encontrar trabajo, razón por la cual no lo buscan. Desempleados sin esperanza.

En junio la PD fue el 4.0 por ciento de la PEA, 2 millones 309 mil 107 de personas. La PNEAD fue el 20.0 por ciento de la PNEA, 8 millones 146 mil 833. La suma da 10 millones 455 mil 940 personas que, sin trabajo, y necesitando trabajar, o buscaron activamente uno (PD), o pasivamente esperaron que se les ofreciera uno (PNEAD), suma que equivale al 18.2 por ciento de la PEA, 57 millones 386 mil 628 de personas, 18.2 que es el verdadero porcentaje de desocupación en el país.

En condiciones de subocupación (quienes, teniendo trabajo, tienen la necesidad y disponibilidad de trabajar más, sin la oportunidad para hacerlo), se encuentra el 12.4 por ciento de la PO.

En condiciones críticas de ocupación (quienes trabajan menos de 35 horas a la semana, o más de 35 pero ganando hasta un salario mínimo, o más de 48 pero ganando hasta dos salarios mínimos), se encuentra el 25.6 por ciento de la PO.

En condiciones de informalidad (quienes, dada la naturaleza del negocio para que el trabajan, resultan laboralmente vulnerable, o cuya relación laboral no es reconocida formalmente por el patrón), se encuentra el 55.6 por ciento de la PO.

Enormes retos en el mundo laboral mexicano.