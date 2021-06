Competitividad: la radiografía

Según el Índice de Competitividad Mundial, ICM, del Instituto para el Desarrollo Gerencial, IDG, México ocupa en 2021 el lugar 55 entre 64 países. En 2020 ocupó el 53. En 2013 el 32.

La competitividad de un país es su capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, que producen bienes y servicios, crean empleos, generan ingresos. Por eso preocupa que, de 2013 a 2021, México haya retrocedido 23 posiciones en el ICM.

El ICM contempla cuatro grupos de variables, que determinan la competitividad de los países: desempeño económico; eficiencia gubernamental; eficiencia empresarial; infraestructura.

En materia de desempeño económico, en 2020, México ocupó el lugar 38. En 2021 el 49. Retrocedió once posiciones.

En materia de eficiencia gubernamental, en 2020, México ocupó la posición 55. En 2021 la 59. Retrocedió cuatro posiciones.

En materia de eficiencia empresarial, en 2020, México ocupó el lugar 48. En 2021 el 47. Avanzó una posición.

En materia de infraestructura, en 2020, México ocupó la posición 57. En 2021 la 58. Retrocedió una posición.

De los cuatro grupos de variables que se usan para calcular el ICM, en 2021, en México, retrocedimos en tres (desempeño económico, eficiencia gubernamental e infraestructura) y avanzamos en uno (eficiencia empresarial). Los empresarios lo hicieron mejor que el gobierno, y hasta qué punto el retroceso en materia de desempeño económico y de infraestructura no se debe a que el gobierno no fue capaz, no solo de mantener el lugar que tuvo en 2020, sino de mejorarlo, sin olvidar que los 64 países considerados por el IDG para calcular el ICM enfrentaron el Efecto Covid.

El desempeño económico depende de cinco variables: economía doméstica lugar 47 (47 el año anterior); comercio internacional 56 (56); inversión internacional 29 (29); empleo 21 (8); precios 45 (18).

La eficiencia gubernamental depende de cinco variables: finanzas públicas posición 40 (47 un año antes); política fiscal 47 (29); marco institucional 57 (56); legislación comercial 62 (58); marco social 55 (47).

La eficiencia empresarial depende de cinco variables: productividad y eficiencia lugar 47 (48 el año anterior); mercado laboral 34 (22); finanzas 53 (52); prácticas de gestión 42 (50); actitudes y valores 51 (50).

La infraestructura depende de cinco variables: infraestructura básica posición 54 (55 un año antes); infraestructura tecnológica 58 (57); infraestructura científica 45 (46); salud y medio ambiente 53 (53); educación 62 (62).

¿En qué variable estamos peor? Legislación comercial, lugar 62.

¿En qué variable estamos mejor? Empleo, posición 21.

¿En qué variable retrocedimos más? Precios, 27 posiciones.

¿En qué variable avanzamos más? Finanzas públicas, 7 lugares.

Todo lo anterior comparándonos con otros países.

Así la competitividad en México.