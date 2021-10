De la contrarreforma (2/5)

Con la contrarreforma se pretende que la electricidad se ofrezca al precio justo, cualquier cosa que esto signifique (véase el anterior Pesos y Contrapesos). Justo, ¿para quién? O para el productor o para el consumidor. ¿A cuál de los dos pretende beneficiar la contrarreforma eléctrica? Al consumidor.

Si se pretende beneficiar al consumidor el precio deberá ser el menor posible. ¿Cuál es el menor precio posible al que puede ofrecerse cualquier bien o servicio? El que alcanza para cubrir su costo de producción, incluida en él, si se trata de una empresa privada, la ganancia normal del empresario, la remuneración a cambio de la cual el dueño de los activos está dispuesto a seguir actuando como empresario, y sin incluirla en el caso de las empresas gubernamentales ya que, al no tener empresarios dueños de los activos (las empresas del gobierno tienen administradores no dueños), no hay ganancias empresariales. Ya lo dijo AMLO: “La CFE no se administra con afán de lucro, sino con propósito de beneficio social”.

Lo anterior quiere decir que si la electricidad ha de ofrecerse al precio justo, y el precio justo es el que beneficia al consumidor, éste tendrá que ser el que alcance para costo de producción, y nada más. ¿Será a esto a lo que se refiere AMLO cuando dice que el objetivo de la contrarreforma eléctrica es que la electricidad se ofrezca a un precio justo, de tal manera que la CFE ofrecerá la electricidad al precio que alcance, nada más, para cubrir sus costos de producción, precio que tendrá que variar según varíen, al alza o a la baja, sus costos?

Puede darse la tentación de ofrecer la electricidad a un precio menor al de su costo de producción, para lo cual, si se ha de seguir ofreciendo, se tendría que subsidiar la diferencia, la pérdida, lo cual puede hacerse de varias maneras. La típica: cobrar impuestos para otorgar subsidios, por lo cual, lo que los consumidores pagan de menos por el precio, los contribuyentes pagan de más por el impuesto, tratándose de una redistribución del ingreso de los contribuyentes hacia los consumidores, pudiendo ser el contribuyente y el consumidor la misma persona.

Otra manera de subsidiar, subsidio cruzado: cobrar precios inferiores a los costos a ciertos consumidores (por ejemplo: domésticos) y precios superiores a otros (por ejemplo: industriales y/o comerciales), precisamente lo que se pretende hacer. Tuit de Bartlett: “¿Qué busca la iniciativa de #ReformaEléctrica que se envió al Congreso? Equilibrio en el mercado eléctrico, una CFE que genera el 54% de la electricidad y que las empresas paguen más que un hogar mexicano”.

El subsidio cruzado ¿qué efecto puede tener sobre el bienestar de las familias?

Continuará.