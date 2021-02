Cuestión de ética

Éticamente, ¿es correcto acumular una fortuna sin producir riqueza?

Para responder hay que tener en cuenta que el dinero no es riqueza, sino el medio de intercambio de la riqueza, que consiste en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades.

Para entenderlo imaginemos a Robinson Crusoe, náufrago en su isla, con cien mil millones de dólares. Se muere de hambre. ¡Pero cómo si tiene cien mil millones de dólares! Sí, pero no tiene un McDonald’s en donde comprar un McTrío para comer y beber. Tiene dinero, pero no bienes y servicios. Tiene el medio de intercambio de la riqueza, pero no riqueza.

Imaginemos que se traslada Robinson Crusoe, con todo y sus cien mil millones de dólares, a Manhattan. Entonces sería uno de los hombres más ricos del mundo, pero no por los cien mil millones de dólares, sino por la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios que, estando en Manhattan, y teniendo cien mil millones de dólares, puedes comprar para satisfacer tus necesidades (gustos, deseos y caprichos).

Teniendo claro que la riqueza no consiste en el dinero, sino en los bienes y servicios con los que satisfacemos necesidades, vuelvo a preguntar: éticamente, ¿es correcto acumular una fortuna sin producir riqueza, por ejemplo, especulando con acciones, comprándolas a un precio X, con la intención de venderlas a un precio de X + N, y ganar N, sin haber contribuido a la producción, oferta y venta de bienes y servicios, es decir, sin haber participado en la producción de riqueza y, por lo tanto, al bienestar de los demás?

La pregunta da para mucho pero, por falta de espacio, recurro al imperativo categórico de Kant que dice, parafraseándolo, que actuemos de tal manera que queramos que nuestra acción sea realizada por todos. Si vivo de la especulación bursátil, ¿quiero que todos vivan de la especulación bursátil? No, claro que no, porque si todos viviéramos de la especulación bursátil, comprando acciones al precio X y vendiéndolas al X + N, nadie produciría bienes y servicios, y todos acabaríamos muriendo por falta de satisfactores.

Todo lo anterior viene a cuento por la conducta de los inversionistas minoristas del foro WallStreetBets de Reddit, que la semana pasada dispararon al alza los precios de las acciones de la empresa GameStop, neutralizando la estrategia de los hedge funds con la que pretendían bajar los precios de las acciones.

Todo lo anterior tiene que ver con operaciones “ingeniosas”, que manipulan los precios de las acciones en el sentido deseado por el operador, con el objetivo de multiplicar el dinero de los participantes, sin crear riqueza, sin producir, ofrecer y vender bienes y servicios, sin contribuir al bienestar de los demás. Éticamente, ¿es lícito?

Otro tema es si legalmente debería permitirse.