Déficit, ¿cómo se financia?

Para minimizar la escasez (el que no todo alcance para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis), se requiere, entre otras condiciones, que se ofrezca la mayor cantidad posible de bienes y servicios, oferta compuesta por la producción nacional (PN), más las importaciones (IM), menos las exportaciones (EX), por lo que la oferta total (OT) es igual a PN + IM – EX.

En el anterior Pesos y Contrapesos vimos que, para minimizar la escasez, se necesita que la balanza comercial sea deficitaria, que las IM sean mayores que las EX. Repito el ejercicio.

Consideremos una PN = $1,000 y supongamos la balanza comercial equilibrada, de tal manera que IM = EX, IM = $100 y EX = $100. La OT es de $1,000.

Consideremos la misma PN de $1,000 y supongamos la balanza comercial superavitaria, por lo que EX > IM, IM = $100 y Ex = $200. La OT es de $900.

Consideremos la misma PN de $1,000 y supongamos la balanza comercial deficitaria, de tal manera que IM > EX, IM = $200 y Ex = $100. La OT es de $1,100.

¿Cuál opción minimiza la escasez, para lo cual la OT debe ser la mayor posible? Déficit.

Que la balanza comercial sea deficitaria quiere decir, como lo apunté en el anterior Pesos y Contrapesos, que con las exportaciones ($100 en el ejercicio), no alcanza para pagar las importaciones ($200 en el ejercicio), por lo que, si no caemos en el error de confundir déficit con deuda, y no son los mismo, de algún lado tuvieron que salir los $100 necesarios para financiar el déficit. ¿De dónde?

Las importaciones deben pagarse en dólares, mismos que se adquieren, o por exportaciones, o por remesas, o por inversiones extranjeras, o por repatriación de capitales, o por préstamos. Si, por tener déficit en la balanza comercial, con lo pagado por las exportaciones no alcanza para pagar las importaciones, pero se pagaron (no confundamos déficit con deuda), de alguna otra fuente (remesas, inversiones extranjeras, repatriación de capitales, préstamos), se obtuvieron los dólares.

Conviene que el financiamiento del déficit comercial provenga de las inversiones extranjeras, y que sean, no financieras, sino directas, que son las que producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos, matándose dos pájaros de un tiro: se obtienen los dólares para financiar el déficit y también los beneficios de las inversiones directas (producción, empleos, ingresos, bienestar).

Que la balanza comercial de México sea deficitaria quiere decir, entre otras cosas, que se canaliza ahorro de otros países hacia México, lo cual es bueno.

Si nuestra balanza comercial fuera superavitaria querría decir, entre otras cosas, que se canalizaría ahorro desde México hacia otros países, lo cual sería malo.

Por lo anterior, qué bueno que la balanza comercial sea deficitaria.