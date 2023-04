Explicación (2/2)

Al explicar el comportamiento del tipo de cambio, que es el precio del dólar en términos de pesos, hay que tomar en cuenta la relación entre la entrada/oferta y la demanda/salida de dólares hacia y desde la economía mexicana, debiendo distinguir entre entrada y oferta por un lado, y demanda y salida por el otro, y tener claro que lo que determina el comportamiento del tipo de cambio es la relación entre oferta y demanda de dólares en el mercado cambiario nacional. Lo explico.

Supongamos que me contratan para dar una conferencia en los Estados Unidos y me pagan 20 mil dólares. Al regresar a México entran al país 20 mil dólares, pero, si no los cambio por pesos, no hay oferta de 20 mil dólares, cuya contrapartida sería demanda de pesos. Hubo entrada de dólares pero no oferta, por lo que dicha entrada no afectó al tipo de cambio.

Supongamos que, unos meses después, me voy de vacaciones a los Estados Unidos, para lo que necesito dólares, y lo que hago es llevarme mis 20 mil dólares. Al salir de México salen 20 mil dólares, pero, si no los compré en el mercado cambiario nacional, no hubo demanda de dólares, cuya contrapartida hubiera sido oferta de pesos, por lo que dicha salida no afectó al tipo de cambio.

Lo que determina el comportamiento del tipo de cambio es la relación entre oferta y demanda de dólares, de tal manera que la apreciación del peso frente dólar se debe a una de estas tres posibles causas: o disminuyó la demanda de dólares; o aumentó la oferta; o disminuyó la demanda y aumentó la oferta. La oferta aumentó más que la demanda.

México, ¿cómo vamos? (Peso Mexicano – México ¿cómo vamos? (mexicocomovamos.mx)), publicó información sobre las variaciones de ingresos de dólares a la economía mexicana, comparando diciembre de 2021 con diciembre de 2022, período durante en el cual el tipo de cambio pasó de 20.4672 a 19.4715 pesos por dólar, lo cual resultó en una apreciación de 0.9957 pesos, 4.86 por ciento. La entrada de dólares por exportaciones no petroleras creció 17 por ciento. Por remesas 13. Por exportaciones petroleras 34. Por inversión extranjera directa 12. Por turismo 42.

Si bien es cierto que la información proporcionada por México, ¿cómo vamos? tiene que ver con entrada de dólares, que estrictamente hablando no es lo mismo que oferta de dólares, podemos suponer que buena parte de esas entradas de dólares se tradujo en oferta de dólares (buena parte de esos dólares se ofrecieron en el mercado cambiario a cambio de pesos), lo que explica la apreciación del peso frente al dólar. La teoría explica la realidad, que no tiene nada de misteriosa.

El periodo transcurrido desde el 24 de marzo de 2020, día en el que se alcanzó el máximo histórico, hasta hoy, ha sido, con sus altibajos a lo largo del camino, de apreciación del peso frente al dólar como no lo habíamos visto antes. ¿Persistirá y tendremos, con sus altibajos a lo largo del camino, más bajas en el precio del dólar?

Según los resultados de la encuesta de marzo del Banco de México a los economistas del sector privado, considerando el promedio de las 37 respuestas recibidas, terminaremos 2023, 2024 y 2025 con el tipo de cambio en 19.40, 20.02 y 20.39 pesos por dólar, por arriba de los niveles actuales. Al viernes pasado el tipo de cambio promedió, en el año, 18.5620 pesos.