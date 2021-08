En julio se crearon, en el sector formal de la economía, 116 mil 543 nuevos empleos. ¿Muchos? ¿Pocos? Comparemos.

Entre enero y febrero del año pasado, antes del inicio de las jornadas de sana distancia (marzo), y del cierre parcial de la economía (abril y mayo), se crearon 172 mil 094 nuevos empleos. Entre marzo y julio, los meses más graves de la recesión, se perdieron 1 millón 117 mil 584. Entre agosto y noviembre se crearon 555 mil 600. En diciembre se perdieron 277 mil 820.

En 2020 se crearon 747 mil 694 nuevos empleos formales y se perdieron 1 millón 395 mil 404. El saldo fue de menos 647 mil 710. Comparando: en 1995, el año del Efecto Tequila, consecuencia del tristemente célebre Error de Diciembre de 1994, se perdieron 814 mil empleos formales. En 2001, consecuencia de la Burbuja Puntocom, la pérdida fue de 267 mil. En 2009, consecuencia de la Gran Recesión, se perdieron 172 mil. En 2020, consecuencia de la combinación del Efecto 4T con el Efecto Covid, se perdieron 647 mil 820.

Hasta julio pasado se habían creado, en 2021, 518 mil 191 nuevos empleos formales, faltando 129 mil 519 para recuperar los 647 mil 820 que se perdieron en 2020. Se ha recuperado el 80 por ciento, sin olvidar, como dice Rodolfo de la Torre, @equidistar, que “recuperar el empleo perdido no es recuperar el empleo no ganado”, es decir, los empleos no creados para todos aquellos que, por primera vez en 2020, debieron incorporarse, como oferentes de trabajo, al mercado laboral formal, cifra que ronda el millón de personas. ¿Cuál fue la válvula de escape? La informalidad, en la cual se encuentra el 55.6 por ciento de la población ocupada, 53.0 hace un año.

En noviembre de 2019 el empleo formal alcanzó, con 20 millones 803 mil 652 puestos de trabajo, su máximo histórico, y el máximo de la actual administración. Para julio de 2020 había bajado a 19 millones 495 mil 952, el mínimo de la actual administración. En julio pasado sumó 20 millones 291 mil 923, 4.1 por ciento más que el mínimo de julio de 2020 y 2.5 por ciento menos que el máximo histórico de noviembre de 2019.

Resumiendo: (i) a julio todavía no se habían recuperado los puestos de trabajo perdidos en el sector formal de la economía; (ii) a julio no se habían comenzado a crear, en el sector formal, los puestos de trabajo que necesitan quienes se incorporan por primera vez al mercado laboral: (iii) en materia de empleo el reto es doble: empleo y bien remunerado, por lo que es preocupante la precarización de los últimos meses. En junio de 2020 el 23.9 por ciento de la población ocupada estaba en condiciones críticas de ocupación (trabajando menos de 35 horas semanales, o más de 35 y ganando hasta un salario mínimo, o trabajando más de 40 y ganando hasta dos salarios mínimos). En junio pasado el 25.6.