Foro de la libertad (2/2)

Este es el Decálogo para el buen comportamiento económico del gobierno. (Véase: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/foro-libertad-1-2-486026).

I.- Reconocerás plenamente, definirás puntualmente y garantizarás jurídicamente la libertad para producir, ofrecer y vender, demandar, comprar y consumir, y la propiedad de los medios de producción e ingresos.

II.- Aceptarás que las personas tienen derecho de realizar la actividad económica que elijan, desde la producción hasta el consumo, siempre y cuando al hacerlo no violen derechos de los demás. No limitarás, salvo cuando al no hacerlo se violen derechos, la libertad para producir y consumir.

III.- Aceptarás que las personas tienen derecho al producto íntegro de su trabajo. No limitarás la propiedad sobre los ingresos, salvo por la parte de los mismos que necesites, y obtengas por medio del cobro de impuestos, para, de manera igual, garantizar seguridad contra la delincuencia e impartir justicia.

IV.- Reconocerás que, además de la libertad y la propiedad, la competencia, sobre todo entre oferentes, es condición necesaria del progreso económico, razón por la cual no la limitarás. Harás todo lo posible para promoverla en todos los sectores de la producción y la venta.

V.- Aceptarás que, además de la libertad individual, la propiedad privada y la competencia, una moneda sana y fuerte, que preserve el poder adquisitivo de consumidores y ahorradores, es requisito del progreso económico, por lo que no generarás inflación y combatirás la que se genere en los mercados.

VI.- Reconocerás como error, tanto desde el punto de vista económico (eficacia), como ético (justicia), el otorgamiento de privilegios (apoyos, protecciones, subsidios, concesiones monopólicas, etc.), a favor de productores o consumidores, razón por la cual no los concederás. Tu participación en la economía debe ser neutral.

VII.- Aceptarás como error el déficit presupuestario y por ello el endeudamiento, motivo por el cual, salvo que sea para financiar inversiones productivas, que generen ingresos para su liquidación, no te endeudarás. Financiarás todo tu gasto con impuestos.

VIII.- Reconocerás como error la manipulación de precios, cualesquiera que sean, motivo por el cual te abstendrás de practicarla.

IX.- Aceptarás que el sistema impositivo correcto es el del impuesto único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin excepción de ningún tipo), no expoliatorio (para financiar solo las legítimas tareas del gobierno), a la compra de bienes y servicios para el consumo final (no al ingreso, no al patrimonio), aceptación que te llevará a ponerlo en práctica.

X.- Reconocerás que tu tarea en la economía no es la de intervenir en las decisiones, elecciones y acciones que los agentes económicos lleven a cabo, sino la de minimizar el costo de transacción de las mismas; no es la de modificar, de manera coactiva y a favor de uno de ellos, los acuerdos a los que lleguen oferentes y demandantes, sino la de velar por el cumplimiento de los mismos; no es la de participar como productor de bienes y servicios, mucho menos la de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica de las personas.

En México, ¿qué tanto del decálogo se cumple?