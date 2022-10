De los impuestos (3/5)

El gobierno es un mal necesario. Necesario por el bien que debe proveer: prohibir, prevenir, castigar y obligar a resarcir la violación de derechos. Mal por la manera de financiar dicha provisión: cobrando impuestos, obligando a los ciudadanos a entregarle, de una u otra forma, y en mayor o menor medida, parte de sus ingresos, ingresos que son el producto del trabajo de cada quien, lo cual, si tenemos el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo, hace del cobro de impuestos un robo legal que, desde la perspectiva liberal, debe justificarse correctamente.

¿Por qué, si lo que el gobierno debe proveer es un bien que todos, hasta los delincuentes, desean (prohibir, prevenir, castigar y obligar a resarcir la violación de derechos), no se deja que sean los ciudadanos quienes, a cambio de ese bien, con aportaciones voluntarias, lo financien?

Antes de responder centro la atención en la afirmación de que hasta los delincuentes quieren que el gobierno prohíba, prevenga, castigue y obligue a resarcir la violación de derechos, y que lo haga con la mayor eficacia posible. ¿Por qué? Porque la condición ideal para cualquier delincuente es que él sea el único que delinca, porque así nunca será víctima de delitos, solo perpetrador. Para lograrlo se necesita que el gobierno, con la mayor eficacia posible, que nunca será total, prohíba, prevenga, castigue y obligue a resarcir la violación de derechos, que disminuya la criminalidad, hasta que solo quede un criminal, que operaría en la condición ideal.

Regreso a la pregunta: ¿por qué, si lo que el gobierno debe proveer es un bien que todos desean, que prohíba, prevenga, castigue y obligue a resarcir la violación de derechos, no se deja que los ciudadanos, con aportaciones voluntarias, lo financien? Porque aparecerían los gorrones quienes, no aportando al financiamiento del gobierno, sí tendrían derecho a la provisión de ese bien, aunque, por no haber aportado, no lo tendrían.

Para evitar al gorrón hay dos opciones.

Que antes de que el gobierno prevenga y/o obligue a resarcir la violación de un derecho en contra (prevenir) o a favor (resarcir) de alguien, éste muestre el comprobante del pago de su aportación, lo cual deja pendiente muchas otras consideraciones, como la de si su aportación fue suficiente.

Que el gobierno cobre un impuesto (atención al singular: impuesto, no impuestos), a todos (atención con el plural: todos, no algunos), para contar con los recursos que le permitan prohibir, prevenir, castigar y obligar a resarcir la violación de derechos.

¿Cuál de las dos opciones es más eficaz para eliminar a los gorrones, aquellos que, sin haber contribuido a su financiamiento, reciben el bien provisto por el gobierno: prohibir, prevenir, castigar y obligar a resarcir la violación de derechos? La segunda: el cobro de un impuesto a todos.

¿Por dónde empieza la justificación correcta del cobro de impuestos? Por la conveniencia de evitar, en lo que a la prohibición, prevención, castigo y obligación de resarcir la violación de derechos respecta, la aparición de gorrones, prohibición, prevención, castigo y obligación de resarcir la violación de derechos que requiere del gobierno, gobierno que requiere de financiamiento, financiamiento que debe darse por el cobro de impuestos.

Continuará.