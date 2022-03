Inversión y consumo en 2021 (1/2)

El pasado viernes el INEGI publicó, para diciembre, el Indicador de la Inversión Fija Bruta y el Indicador del Consumo Privado, por lo que ya tenemos la información completa, para el 2021, del comportamiento de dos variables importantes para la economía, la primera causa/medio, la segunda efecto/fin, ya que el consumo privado depende de la producción de satisfactores, misma que depende de la inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo.

El fin de la economía debe ser el bienestar de las personas que depende, no exclusivamente pero sí de manera importante, de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponen, la mayoría de los cuales hay que comprar, para lo cual hay que pagar un precio, para lo cual se necesita ingreso, para lo cual se requiere empleo, sobre todo si el bienestar debe depender del trabajo de las personas, no de las dádivas otorgadas por el gobierno, producto de la redistribución del ingreso, de la redistribución del producto del trabajo, que eso es el ingreso: el producto del trabajo.

Las inversiones directas producen bienes y servicios, con los que satisfacemos nuestras necesidades; crean empleos, puesto que para producir alguien debe trabajar; generan ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo, empleos e ingresos de los que depende el bienestar de las personas, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponen para su consumo, la mayoría de los cuales deben comprarse, debiéndose pagar un precio, necesitándose ingreso, necesitándose empleo.

Hay un proceso causa/medio - efecto/fin, desde las inversiones directas (producir satisfactores, crear empleos, generar ingresos), hasta el consumo (disponer de los bienes y servicios para satisfacer necesidades), siendo las primeras la causa del segundo, lo cual hace referencia al dicho popular: quien no trabaja no come o, dicho de otra manera, primero producir y luego consumir.

En México no tenemos un indicador tal cual de la inversión directa, pero tenemos el Indicador de la Inversión Fija Bruta, inversiones que se realizan en instalaciones, maquinaria y equipo, cuyo comportamiento es un buen indicador del comportamiento de la inversión directa en su conjunto.

Tampoco tenemos un indicador tal cual del consumo (una cosa es comprar y otra consumir), pero contamos con el Indicador del Consumo Privado, que mide la compra de bienes y servicios, de parte de las familias residentes en el país, exceptuando la adquisición de vivienda y objetos lujosos, cuyo comportamiento es un buen indicador del comportamiento del consumo.

¿Cómo nos fue en 2021 en materia de inversiones directas y de consumo? ¿Recuperamos lo perdido, que no fue poco, sobre todo en materia de inversiones?

Continuará.