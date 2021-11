Itinerario del progreso económico (5/10)

El problema económico de fondo es la escasez: no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis. Para minimizarlo deben cumplirse ciertas condiciones, de oferta, demanda y poder adquisitivo del dinero.

En lo que al poder adquisitivo del dinero respecta (en los dos anteriores Pesos y Contrapesos vimos lo que concierne a la oferta y la demanda), es que aumente, que con la misma cantidad de dinero, al paso del tiempo, pueda comprarse una mayor cantidad de los mismos bienes y servicios, lo que se conoce como deflación, que muchos consideran un mal mayor que su contraparte, la inflación, debiendo distinguir entre la mala deflación, a la cual hay que huirle como a la peste, y la buena, que habría que permitir, maldad o bondad de la deflación que depende de su causa (causa de la mala: la contracción de la demanda agregada, consecuencia de la política monetaria contraccionista; causa de la buena: la expansión de la oferta agregada, sobre todo por crecimiento del PIB, consecuencia de más inversiones directas), tema en el que, por no ser el de esta serie, dedicada al progreso económico, no a la teoría y la política monetaria, no puedo detenerme. (Dejo para otra ocasión una serie de Pesos y Contrapesos dedicada a responder la pregunta ¿qué tipo de sistema monetario, que no es lo mismo que política monetaria, se necesita para, evitando la mala deflación, permitir la buena?).

Hasta ahora hemos visto cuál es el problema económico de fondo (la escasez: no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis), y cuáles son las condiciones que tienen que cumplirse, por el lado de la oferta (que se produzca lo más posible y que se ofrezca al menor precio posible), por el de la demanda (que se genere el mayor ingreso posible), y por el del poder adquisitivo del dinero (que aumente), para minimizar la escasez y elevar el bienestar de las personas, condiciones que son las distintas estaciones del itinerario hacia el progreso económico, tema de esta serie.

El progreso económico consiste en la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Producir más bienes y servicios, dimensión cuantitativa del progreso económico (relacionada con la primera condición, por el lado de la oferta, para minimizar la escasez). Producir mejores bienes y servicios, dimensión cualitativa del progreso económico (relacionada con la posibilidad de satisfacer de mejor manera las necesidades). Producirlos para un mayor número de gente, dimensión social del progreso económico (relacionada con la posibilidad de lograr mayor bienestar para más personas), progreso económico que, sobre todo en su dimensión social, sigue pendiente en México.

Continuará.