Ya tenemos, del Inegi, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el primer trimestre del año.

Comienzo por las definiciones.

Población Económicamente Activa, PEA, integrada por todos los mayores de quince años que buscan trabajo. Si lo encuentran son Población Ocupada, PO. Si no lo encuentran, y siguen buscando, son población desocupada, PD.

Población No Económicamente Activa, PNEA, compuesta por todos los mayores de 15 años que no buscan trabajo. Se divide en Población No Económicamente Activa No Disponible, PNEAND, formada por la PNEA que no busca trabajo y no aceptaría uno si se lo ofrecieran, y por la Población No Económicamente Activa Disponible, PNEAD, que no busca trabajo pero sí aceptaría uno si se lo ofrecieran.

Durante el primer trimestre de 2020 la PEA sumó 57,014,967 personas. Un año después, a lo largo del primer trimestre de 2021 sumó 55,385,133, una reducción de 1,629,834, equivalente al 2.9 por ciento, número de personas que salieron de la PEA para pasarse a la PNEA.

A lo largo del primer trimestre de 2020 la PNEA sumó 38,136,674 personas. Al año siguiente, durante el primer trimestre de 2021, sumó 41,555,736, un aumento de 3,419,062 millones, que equivalen al 9.0 por ciento. Al interior de la PNEA, la PNEAND sumó, durante el primer trimestre de 2020, 32,457,487 personas y, a lo largo del primer trimestre de 2021, 33,201,891, un incremento de 744,404, equivalentes al 2.3 por ciento. Por su parte la PNEAD sumó, a lo largo del primer trimestre de 2020, 5,679,185 personas, y 8,353,845 durante el primero de 2021, un incremento de 2,674,658, equivalentes al 47.1 por ciento.

8,353,845 es el número de personas que, durante el primer trimestre, no trabajaron y no buscaron trabajo, pero, si les hubieran ofrecido uno, lo hubieran aceptado. Son personas que necesitan trabajar pero que, dada la difícil situación económica, desistieron de buscar trabajo, y son 2,674,658 más que el año pasado, aumento del 47.1 por ciento.

A lo largo del primer trimestre de 2020 la PO sumó 55,058,450 personas. Durante el primer trimestre de 2021 la suma fue de 52,973,270 personas, 2,085,180 menos que el año anterior, decremento del 3.8 por ciento.

2,085,180 es el número de gente que, entre el primer trimestre de 2020 y el primero de 2021, perdió su trabajo, pero que está buscando empleo (el número total de PD fue de 2,411,862 personas), por lo que forman parte de la PEA.

Resumiendo.

8,353,845, el número de gente que, durante el primer trimestre, no trabajó y no buscó trabajo, pero que, si les hubieran ofrecido uno, lo hubieran aceptado. 2,085,180, el número de personas que, entre el primer trimestre de 2020 y el primero de 2021, perdieron su trabajo, pero están buscando uno.