¿Y el PACIC?

El Paquete para Combatir la Inflación y la Carestía, PACIC, se presentó el 4 de mayo y entre otras cosas, esta fácilmente verificable, consiste en la estabilización del precio de 24 productos, 22 alimentos más papel higiénico y jabón de tocador. Por estabilización de precio hay que entender, ¿o no?, fijación de precio, y escribo hay que entender, ¿o no?, porque nunca se aclaró en qué consiste la mentada estabilización. Pero si con el PACIC se pretende combatir la carestía (el precio alto de los bienes de uso común) y la inflación (el aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor), por estabilización de precios debe entenderse fijación de precios, que en el caso del PACIC implica no subirlos durante seis meses, del 4 de mayo al 4 de noviembre.

Estos son los 22 alimentos cuyo precio se iba a estabilizar: aceite de canola o maíz, arroz en grano, atún en lata, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo de gallina blanco, jitomate saladet, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, pollo entero, sardina en lata, tortilla de maíz, zanahoria.

Se supone que cada tienda de autoservicio elegiría la marca y la presentación de los 24 productos cuyos precios estabilizaría, por lo que de entrada, por poner un ejemplo, no todas las pastas para sopa o todos los jabones de tocador tendrían, llamémosle así, precio PACIC.

Y escribo se supone porque nunca se dijo, y debió decirse el día que se presentó el PACIC, cuáles serían esas marcas y esas presentaciones, y cuál sería el precio estabilizado de cada una, dicho lo cual en las tiendas deberían haberse instalado anaqueles especiales para los 24 productos con precio PACIC, cosa que no sucedió, por lo cual la pregunta obligada es, ¿en algún momento entró en vigor el PACIC, al menos en una de sus facetas fácilmente verificable para los consumidores, la de la estabilización de los precios de 24 productos, en ciertas marcas y en ciertas presentaciones?

Por lo pronto la inflación sigue al alza, pegándole más a quienes menos tienen, como lo muestran estos cálculos hechos por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. En junio la inflación anual general fue 7.99 por ciento, pero la inflación para las familias de ingresos altos (54,427 pesos mensuales) fue menor, 7.92, y para las familias de ingresos medios (28,870 pesos al mes) y bajos (3,313 pesos mensuales) fue mayor, 9.02 y 9.78, respectivamente. La inflación para las familias de bajos ingresos fue 1.86 puntos porcentuales mayor que la inflación para las familias de altos ingresos, lo que equivale al 23.48 por ciento.

Si la inflación general fue 7.99 por ciento la de productos agropecuarios fue 15.02: 14.39 la de frutas y verduras, 15.51 la de pecuarios, productos agropecuarios que son el 91.67 por ciento de los productos PACIC, siendo el restante 8.33 por ciento el papel higiénico y el jabón de tocador.

Para terminar hay que tener en cuenta que el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que incluye los precios de los 176 productos y servicios que integran las canastas alimentaria y no alimentaria del CONEVAL (los 24 productos PACIC representan 13.64 por ciento), tuvo un aumento del 8.55 por ciento.

Los precios PACIC, ¿alguna vez se aplicaron?