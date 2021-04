Repunte en la inflación

En términos mensuales, comparando cada mes con el mes anterior, la inflación en marzo fue 0.83 por ciento, la mayor, para un mes de marzo, en los últimos diez años. Durante el primer trimestre de 2020 la inflación promedio mensual fue 0.28 por ciento. A lo largo del primer trimestre de este año fue 0.77, 0.49 puntos porcentuales mayor, equivalentes a un repunte del 175.0 por ciento.

En términos anuales, comparando cada mes con el mismo mes del año anterior, en marzo la inflación fue 4.67 por ciento, por arriba de la meta de inflación del Banco de México, tres por ciento, más menos un punto porcentual de margen de error, por lo que la máxima inflación aceptable es cuatro por ciento. A lo largo del primer trimestre de 2020 la inflación promedio anual fue 3.40 por ciento. Durante el primer trimestre de este año fue 3.99, 0.59 puntos porcentuales mayor, que equivalen a un repunte del 173.5 por ciento.

La inflación acumulada entre enero y marzo del año pasado fue 0.85 por ciento. Este año resultó 2.34, 1.49 puntos porcentuales mayor, equivalentes a un repunte del 175.3 por ciento.

Por el lado de la inflación subyacente (que no toma en cuenta los precios de los productos agropecuarios y energéticos), los precios de los bienes (alimentos, bebidas y tabaco, bienes no alimentarios), aumentaron 0.60 por ciento mensual y 5.79 anual. Los precios de los servicios (vivienda: vivienda propia, renta de vivienda, servicios doméstico y otros servicios para el hogar; colegiaturas; loncherías, fondas, taquerías, restaurantes; servicios de telefonía móvil; mantenimiento de automóviles; consultas médicas; servicios turísticos en paquete, etc.), subieron 0.47 por ciento mensual y 2.30 anual.

Por el lado de la inflación no subyacente (que sí considera los precios de los productos agropecuarios y energéticos), los precios de los productos agropecuarios se incrementaron 1.27 por ciento mensual y 0.64 anual. Los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron 1.99 mensual y 10.73 anual. Los precios de los energéticos aumentaron 2.75 mensual y 14.55 anual. Estos, los de los energéticos, fueron los precios que más aumentaron.

El aumento en las tarifas autorizadas por el gobierno contribuyó con el 0.6 por ciento de la inflación. El aumento en los precios de la vivienda con el 4.1. El de bienes no alimentarios con el 14.1. El de bebidas, alimentos y tabacos con el 14.6. El de los servicios con el 16.0. El de agropecuarios con otro 16.0. El de energéticos con 34.6. Estos, los de los energéticos, fueron los aumentos de percios que más contribuyeron a la inflación.

Primer trimestre, comparado con hace un año: inflación mensual 175.0 por ciento mayor; anual 173.5; acumulada 175.3. Repunte inflacionario.