Escribo este Pesos y Contrapesos antes de la elección, por lo que no conozco el resultado, pero sí sé cuál es el que conviene para lograr lo más rápido posible la recuperación de la economía (recuperar el PIB por habitante que teníamos en 2018) y para, recuperado lo perdido, retomar el avance hacia un mayor PIB por habitante, que es la meta macroeconómica que debemos alcanzar.

Lo importante es el PIB, la producción de bienes y servicios para el consumo final, variable con la que se mide el crecimiento de la economía y de la que dependen la creación de empleos, ya que para producir alguien debe trabajar, y la generación de ingresos, ya que a quien trabaja se le paga por hacerlo, empleos e ingresos de los que depende el bienestar de las familias, que no debe depender de las dádivas del gobierno, sino del trabajo y la remuneración de las personas. Es lo que corresponde a su dignidad.

La producción de bienes y servicios depende de las inversiones directas, que producen satisfactores, crean empleos y generan ingresos, mismas que dependen de la confianza de los empresarios, que depende del Estado de Derecho que, entre otras cosas, implica la división de poderes (para que uno sea el Ejecutivo, otro el Legislativo y otro el Judicial, cada uno contrapeso de los otros) y su atomización (para que uno sea el poder federal, otro el estatal y otro el municipal), división y atomización de poderes amenazadas por el afán de AMLO de construir un régimen monocrático (el gobierno de uno), autocrático (el gobierno de uno en función de sus deseos) y totalitario (el gobierno de uno en función de sus deseos, pretendiendo abarcarlo todo, comenzando por la moral).

Desde la cancelación del NAICM, hasta las propuestas de contrarreforma energética, la confianza de los empresarios ha sido seriamente golpeada, con las consecuencias inevitables: caída en las inversiones directas, contracción en la producción, pérdida de empleos e ingresos, disminución del bienestar.

Una condición necesaria para recobrar la confianza de los empresarios, con todas las consecuencias que ello traería consigo, es ponerle un freno a Morena, sobre todo en el Congreso de la Unión. Este es el resultado electoral que conviene para lograr lo más rápido posible la recuperación de la economía y para retomar el avance, sobre todo tomando en cuenta lo dicho por José Antonio Crespo: “Algo quedó claro en estos meses. No tenemos las instituciones para obligar al presidente (sea quien sea) a apegarse a la ley, si él decide no hacerlo”, lo cual es propio no del Estado de Derecho, sino del Estado de chueco.