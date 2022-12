Del salario (4/5)

Dos son las principales preguntas que plantea el salario mínimo: ¿genera inflación?, ¿ocasiona desempleo? Si las respuestas son afirmativas entonces el salario mínimo resulta contraproducente porque afecta, con mayor inflación y/o más desempleo, a quienes pretende beneficiar: los trabajadores asalariados. Centro la atención en la primera pregunta: el salario mínimo, ¿genera inflación?

El razonamiento de quienes afirman que el aumento al salario mínimo genera repuntes inflacionarios (lo cual supone que ya hay inflación), es el siguiente: aumenta el salario mínimo y, ceteris paribus, aumentan los costos de producción; (ii) aumentan los costos de producción y, ceteris paribus, para compensarlo aumentan los precios; (iii) aumentan los precios y, ceteris paribus, repunta la inflación.

Este es el razonamiento de quienes sostienen que el incremento al salario mínimo causa inflación, verdadero si se cumplen dos condiciones: (i) que los consumidores estén dispuestos, en los casos de los bienes y servicios que considera el INEGI para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor, a partir del cual calcula la inflación, a pagar un precio mayor; (ii) que haya suficiente dinero para, suponiendo que los consumidores estén dispuestos a pagar un precio mayor por los bienes y servicios considerados en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, poder comprarlos a un precio mayor. De cumplirse estas dos condiciones, más los tres ceteris paribus del párrafo anterior, el aumento al salario mínimo sí genera inflación.

Centro la atención en la última condición, la monetaria. La única, y en este caso lo podemos afirmar categóricamente, ÚNICA, manera de que repunte la inflación, definida como el aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, es si aumenta la cantidad de dinero que se intercambia en la economía, es decir, que se usa para demandar bienes y servicios, aumento responsabilidad de los bancos centrales, en nuestro caso del Banco de México. Si, consecuencia del aumento en el salario mínimo, aumentan los costos de producción, se genera una presión inflacionaria que, si aumenta la cantidad de dinero que se intercambia en la economía, se convertirá en inflación, porque habrá más dinero para poder comprar los bienes y servicios considerados en el Índice Nacional de Precios al Consumidor a un mayor precio. Pero, si la cantidad de dinero que se intercambia en la economía permanece constante, no habrá dinero suficiente para poder comprar todos los bienes y servicios considerados en el Índice Nacional de Precios al Consumidor a un mayor precio, por lo que no podrán aumentar, por lo que no habrá inflación, definida como el aumento en dicho índice.

La inflación es siempre un fenómeno monetario, relacionado con la cantidad de dinero que se intercambia en la economía. Los aumentos de precios (el salario es el precio del trabajo), generan presiones inflacionarias que, si no se respaldan con el aumento en la cantidad de dinero que se intercambia, no se traducen en inflación, que es un fenómeno monetario, responsabilidad de los bancos centrales, el Banco de México en nuestro caso. Por si solos los aumentos al salario mínimo no generan inflación.

Mañana la respuesta a la pregunta de si el salario mínimo, y su aumento, genera desempleo.

Continuará.