TDR, tasa de desempleo real.

CIE, condición insatisfactoria de empleo.

Ya tenemos los Indicadores de Ocupación y Empleo, del INEGI, para agosto, mes en el cual la Tasa de Desempleo, TD, fue 4.4 por ciento de la Población Económicamente Activa, PEA, compuesta por todas las personas, mayores de quince años, que buscan trabajo. Si lo encuentra se vuelven Población Ocupada, PO. Si no lo encuentran, y siguen buscando, se vuelven Población Desocupada, PD.

La Población No Económicamente Activa, PNEA, está compuesta por los mayores de quince años que no buscan trabajo, y se divide en dos grupos. El primero, el de la Población Económicamente Activa No Disponible, PEAND, integrada por personas que, aunque les ofrecieran un trabajo, no lo aceptarían. El segundo, el de la Población Económicamente Activa Sí Disponible, PEASD, compuesta por personas que, si les ofrecieran un trabajo, sí lo aceptarían. Se trata de personas que necesitan trabajar (por eso, si se les ofreciera, aceptarían un trabajo), pero que han perdida la esperanza de encontrar un trabajo (por eso no lo buscan). Desempleados (malo) desesperanzados (peor).

En agosto la TD fue 4.3 por ciento de la PEA, tasa relativamente baja para la magnitud de la recesión económica, que duró ocho trimestres consecutivos, del segundo de 2019 al segundo de 2021, pero engañosa, porque hay que sumarle el porcentaje de la PNEASD, personas que no buscaron trabajo pero que, si les hubieran ofrecido uno, lo hubieran aceptado, y que en agosto fue 18.8 por ciento de la PNEA, y 12.9 por ciento de la PEA, con relación a la cual se mide el desempleo, de tal manera que la Tasa de Desempleo Real, TDR, fue del 17.2 por ciento (4.3 + 12.9).

Un año antes, en agosto de 2020, la TD fue 5.3 por ciento. La TDR fue 25.3 por ciento. Un año después, agosto pasado, fueron 4.3 y 17.2, respectivamente. Mejoría en ambos casos.

Un mes antes, en julio pasado, la TD fue 4.4 por ciento. La TDR fue 17.1 por ciento. Un mes después, agosto pasado, fueron, respectivamente, 4.3 y 17.2. Ligera mejoría de la TD. Ligera desmejora de la TDR.

Con relación a la PD el 59.4 por cierto fueron hombres y el 40.6 mujeres.

Con relación a la PNEASD el 37.7 fueron hombres y el 62.3 por ciento mujeres.

Las personas en condiciones críticas de ocupación, que trabajaron menos de 35 horas a la semana, o más de 35 pero ganando hasta un salario mínimo (141.70 pesos diarios), o más de 48 pero ganando hasta dos salarios mínimos (283.40 pesos al día), sumaron 24.5 por ciento de la PO. Las personas en condición de subocupación, que necesitan trabajar más sin tener la oportunidad para hacerlo, sumaron 13.0 por ciento de la PO. La suma es 37.5 por ciento, porcentaje de la PO en condición insatisfactoria de empleo, CIE.

TDR: 17.2 por ciento de la PEA.

CIE: 37.5 por ciento de la PO.