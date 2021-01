Tres indicadores

Mes tras mes el INEGI publica los Indicadores de Empresas Constructoras: valor de la producción; personal ocupado total: obreros, empleados y otros; horas trabajadas: obreros y empleados; remuneraciones medias reales: salarios y sueldos. Los Indicadores de Empresas Comerciales, al por mayor y por menor: ingresos por ventas; personal ocupado; remuneraciones medias reales. Los Indicadores del Sector de Servicios Privados no Financieros: ingresos por ventas; personal ocupado; gastos por compras; remuneraciones medias reales. Ya tenemos los datos para noviembre.

Indicadores de Empresas Constructoras. En términos anuales, comparando cada mes con el mismo mes del año anterior, el valor de la producción cayó 23.8 por ciento. El personal ocupado total cayó 19.2 por ciento. El dependiente de la razón social cayó 19.8: obreros menos 23.1, empleados menos 8.9, otros (propietarios, familiares y trabajadores no remunerados) menos 2.6. El no dependiente de la razón social cayó 17.1. Las horas trabajadas cayeron 18.1 por ciento. Los dependientes de la razón social menos 19.8: obreros menos 22.9, empleados menos 9.5, otros menos 8.2. Los no dependientes de la razón social menos 9.8. Las remuneraciones medias reales aumentaron 1.4 por ciento: más 2.7 los salarios, menos 6.5 los sueldos.

Indicadores de Empresas Comerciales. En términos anuales, para comercios mayoristas, los ingresos por la venta de bienes y servicios decrecieron 3.6 por ciento, el personal ocupado disminuyó 2.4 por ciento, las remuneraciones medias reales bajaron 0.2 por ciento. Para comercios minoristas los ingresos por la venta de bienes y servicios decrecieron 4.7 por ciento, el personal ocupado disminuyó 24.8 por ciento, las remuneraciones medias reales bajaron 0.6 por ciento.

Indicadores del Sector de Servicios Privados no Financieros. En términos anuales los ingresos totales por la venta de bienes y servicios cayó 14.6 por ciento, el personal ocupado total se redujo 10.4 por ciento, los gastos totales por la compra de bienes y servicios se contrajeron 12.7 por ciento y las remuneraciones totales resultaron 7.9 por ciento menores.

Centro la atención en tres indicadores. Valor total de la producción del sector de la construcción, menos 23.8 por ciento. Ingreso por la venta de bienes y servicios del comercio mayorista menos 3.6 por ciento y menos 4.7 por ciento del comercio minorista. Ingresos totales por la venta de bienes y servicios del sector de servicios privados no financieros menos 14.6 por ciento.

Más allá de analizar cómo han evolucionado estas variables (algo que por falta de espacio no hice), los resultados de noviembre fueron malos y dado el segundo cierre de la economía en diciembre y enero, probablemente empeoraron en diciembre y enero.