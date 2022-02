Becas y dinero a quien tome casetas

Para quienes tomen las casetas y le cobren a quien circula en las carreteras, el Gobierno federal les ofrecerá becas y apoyos económicos.

En días pasados y de gira por Sonora, el Presidente López Obrador, en su ruta de Guaymas a Ciudad Obregón por la carretera federal 15, y su comitiva, pasaron por una improvisada caseta en la que yaquis cobran obligatoriamente a los automovilistas por permitirles el paso. Al menos una de las camionetas de avanzada tuvo que pagar 50 pesos para poder seguir su camino.

Después de eso, el Presidente aseguró que no usará a las fuerzas de seguridad para despejar las casetas de peaje.

“En el caso de las casetas o de los cobros me han pedido, no saben cuántas veces, que dé la orden para desalojar con la Guardia Nacional, y no vamos a hacerlo, vamos a convencer, vamos a persuadir.

“Como les dije a los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa que tomaban las casetas: ‘si lo hacen porque les falta dinero para sus estudios y son ustedes estudiantes pobres, porque sin duda lo son, a todos les damos becas, pero que no haya violencia’” , dijo el mandatario.

No sé quién le esté dando esta información al Presidente, pero hace unos días veíamos en la carretera México-Acapulco cómo “estudiantes” le quitaron los frenos a un tráiler para que se impactara en contra de elementos de la Guardia Nacional. Son los mismos que han dejado heridos a los elementos de seguridad.

Son esos los estudiantes que recurrentemente toman las casetas para dos cosas, la primera, para obtener ingresos fáciles, rápidos e ilegales, pero lo hacen en la impunidad; la segunda, para tener el control de la carretera y que pase lo que quieran sin ser interrumpidos.

El Presidente ha dicho que le indicó y dio instrucciones al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para que le ayudara a investigar cuánto sacan en esa caseta para que el Gobierno les pague ese dinero.

Son millones de pesos los que estos sujetos generan de la toma de casetas. Y, por ejemplo, hablando de los que toman la caseta en la carretera que va a Acapulco, es que no son unos lindos y buenos estudiantes, por ejemplo, en las imágenes a las que hemos tenido acceso de la escuela rural de Ayotzinapa, se ve un cementerio de tráileres que han sido robados y desmantelados en la escuela. No son estudiantes, son criminales, que no se van a conformar con una beca y algunos apoyos.

Aquí se lo he dado a conocer, lo que generan estos grupos que toman las casetas y que en muchas ocasiones están coludidos o son liderados por grupos criminales, principalmente en Guerrero, donde los grupos criminales Guerreros Unidos o Los Rojos, entre otros, usan a los pobladores y a los estudiantes normalistas para el llamado boteo.

Ya de forma recurrente la toman para pedir una cuota mínima de 100 pesos para dejar pasar, puede ser en lunes o en viernes, no importa qué día de la semana.

Paraíso de la impunidad

En un recorrido por los patios de la Normal de Ayotzinapa, se ve la vandalización de carros repartidores de empresas, pipas de gasolina, autobuses, etc. Foto: Especial

Según ellos, se trata de una cooperación, pero si tomamos en cuenta que el cobro establecido por Caminos y Puentes Federales (Capufe) es de 156 pesos para automóviles y de 78 pesos para motocicletas, su supuesta cooperación es casi 70 por ciento del costo del peaje, algo que deja de ser una simple retribución.

Desde hace seis años y por lo menos dos veces a la semana, se registran tomas de casetas, pero el viernes pasado fue la primera ocasión en que se impidió de manera tajante a los presuntos normalistas de Ayotzinapa hacerlo, luego de que recientemente se aprobó incrementar las sanciones contra quien tome casetas.

En 2020 por la toma de casetas se registraron pérdidas por cuatro mil 121 millones de pesos, precisó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, durante su comparecencia en el Senado ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes, las cuales consideró que no representan un acto de protesta social, sino que se trata de organizaciones de delincuentes que aprovechan esta práctica para obtener recursos.

En Sonora, la toma de casetas realizada por los integrantes del Movimiento Libre Tránsito ha generado una pérdida de más de 4 mil 999 millones de pesos para Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), en el periodo del 1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2021.

Integrantes del pueblo yaqui y otros grupos sociales en Sonora crearon en 2017 el Movimiento Libre de Tránsito, agrupación fundada por Alfonso Canaan Castaños. El movimiento ha sitiado más de siete mil 648 veces las casetas de cobro ubicadas en la estación Don-La Jaula, Fundición, Esperanza, Guaymas, Hermosillo y Magdalena de Kino, de la carretera federal 15. La toma de casetas comenzó a cobrar fuerza a partir de enero de 2017, como una manifestación de rechazo a un incremento en el precio de los combustibles.

Mientras que un informe proporcionado por Capufe detalla que de 2012 a 2021 se contabilizaron casi 18 mil tomas de casetas, lo que se convirtió en pérdidas superiores a los 7 mil 894 millones de pesos.

En el Estado de México, Sonora y Jalisco, la pérdida económica fue de mil 500 millones de dólares en el último año, señala la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (Amcivac).

Muestra del fuerte impacto económico que significan estas protestas fue la toma de las casetas conocidas como Ruiz, Acaponeta, Trapichillo, Matanchén, Santa María del Oro, La Cantera, Compostela y Amado Nervo, en el estado de Nayarit, y que permanecieron tomadas varios meses, pero que el 27 de septiembre pasado, pudo recuperar la Guardia Nacional.

En el 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que tomar casetas era robarle al pueblo, y en diciembre de 2021, el Congreso de la Unión aprobó sanciones por hasta 44 mil pesos y hasta siete años de cárcel. Las sanciones también aplican, según la ley, para quienes interrumpan la construcción de dichas vías, irrumpan total o parcialmente o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación.

No hay dinero que se les dé o becas que se les otorguen a estos criminales que les parezcan suficientes. Si con un día que bloqueen la caseta pueden recibir hasta mil 500 pesos por persona. Darle dinero al crimen organizado, aunque éste se disfrace de “estudiantes”, no es una buena idea, solamente se fortalecerán aún más.