Estamos a cuatro días de que se lleve a cabo el proceso más grande, violento y conflictivo en la historia de México. Pero además, también en donde ha habido mucha violencia en contra de mujeres candidatas.

Muchas de las candidaturas empezaron el proceso con pocas posibilidades, y a lo largo de estas semanas han logrado darle la vuelta y estar arriba en las encuestas. Uno de estos casos es el de Lía Limón, quien inició la campaña con un duro golpe por el fallecimiento de Leonel Luna. Hoy es la puntera en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Lía Limón García (LLG): Te cuento que justamente a nosotros, hace dos días, dos de nuestros voluntarios fueron agredidos por cuatro personas mientras arreglaban una lona, esto fue a las 7:30 de la noche, les patearon la escalera en la que estaban parados, los tiraron al piso y a uno lo quisieron picar. Al sitio acudió una patrulla que se negó a tomar conocimiento de los hechos y a darle la atención, argumentando que era facultad de la FEPADE, éste no es el primer suceso que tenemos, yo incluso ya tengo medidas cautelares por violencia política contra la mujer.

BB: ¿Qué significan estas medidas cautelares?

LLG: Lo que tengo es una orden que instruye a Morena, que no lo ha cumplido, con respetar el proceso, con no vulnerar las reglas, con conducirse conforme a derecho y con no violentar, de entrada, no se pueden acercar a mí, ni a los voluntarios que nos acompañan. Pero no la han cumplido, han sido sumamente violentos. Hace unas semanas golpearon brutalmente a uno de nuestros voluntarios y tras la golpiza, la patrulla que estaba ahí, una patrulla de la alcaldía lo vio 20 minutos tirado en el piso. Lo mismo sucedió después, yo tuve que ir a acompañarlos al Ministerio Público. La verdad, todo esto me parece muy grave.

BB: Lía, no me gusta meterme en temas personales, pero sé que eres una mujer soltera, sin hijos, y eso te da mucho tiempo para trabajar.

LLG: Así es, así es, como la alcaldía lo demanda, y a eso me voy a dedicar, soy funcionaria pública de tiempo completo, pero sí me parece importante hacer este llamado, ¿sabes?, a (Eduardo) Santillán a que deje de incitar a la violencia y cese la campaña de desprestigio y que respete las instituciones democráticas y las reglas del juego, o sea, están dañando la contienda, y con eso vulnera nuestra democracia, a la que Morena ha demostrado una y otra vez su desdén. Santillán ha estado amenazando, amenaza a la gente con quitarle los programas sociales, es decir, sí se ve que están desesperados, pero no es con amenazas ni con presiones como van a lograr un triunfo que no han sabido construir con propuestas, la gente está harta en Álvaro Obregón y eso no lo va a cambiar Santillán y sus secuaces con actos vandálicos.

BB: Por ley no se pueden quitar estos programas sociales, tú tienes otros programas sociales que quieres ampliar, como las estancias infantiles, que han sido más de dos mil las que tú creaste.

LLG: Para empezar, ya cancelaron muchísimos programas sociales, así que cuando le dicen a la gente que van a quitar los programas sociales, la misma gente dice que cuáles, si ya les quitaron todos y programas como el de adultos mayores no lo pueden quitar por una simple y sencilla razón: porque los programas del adulto mayor están en la ley y están establecidos y garantizados en la ley, pero bueno, en fin, ha sido un constante vulnerar la ley y querer manipular un proceso que no han podido ganarse con voluntades, que no han podido construir a base de voluntad, pero estoy segura y cierta que a pesar de estas agresiones, que ya reflejan un grito desesperado, vamos a ganar, las encuestas lo confirman, se siente en la calle, lo dice la gente, lo confirman los medios de comunicación, los líderes de opinión, la ola aliancista es una realidad en Álvaro Obregón, Álvaro Obregón va a ser la mejor alcaldía de la Ciudad de México y es aire fresco, es sangre nueva, es luz y es oportunidad para nuestra alcaldía y estamos en ese momento de construir ese cambio.

Sigue la violencia

La candidata del PAN, PRI y PRD a la alcaldía Álvaro Obregón presentó el domingo una denuncia por las agresiones y amenazas que ha sufrido su equipo de campaña en el actual proceso electoral. Foto: Especial

BB: Hay altas posibilidades de que sea una jornada muy violenta, pero también, de alguna manera, el Estado lo tiene que controlar, dos días después llega a México la vicepresidenta de Estados Unidos.

LLG: Por supuesto que lo tienen que controlar y tienen que respetar las instituciones y dejar que la gente exprese su poder de decisión. Es el momento de ejercer el derecho al voto.

BB: Hace un par de semanas se pensaba mucho que la estructura podía ganar elecciones, incluso te lo digo, se veía muy difícil que pudieras triunfar. Algo pasó en muy poco tiempo que se revirtieron las encuestas, se revirtió lo que estaba sucediendo en Álvaro Obregón y tu campaña llegó a estar por encima, hasta hoy, en todas las encuestas.

LLG: La gente está despertando, el ánimo de la gente, la verdad es que fue lo que le abrió la puerta a nuestro proyecto y su fuerza y su confianza.

BB: ¿Piensas que esta elección se puede ir a una impugnación?

LLG: Mira, la ventaja es que estoy segura de que la ventaja será amplia, pero desde hace una semana, un par de semanas, Santillán empezó a judicializar el proceso.

BB: ¿Cuánto tiempo le vamos a dar a Lía Limón para que pueda cumplir con todas las promesas de campaña y que efectivamente veamos un cambio en esta alcaldía?

LLG: Voy a empezar a trabajar, deja tú desde el primer día, desde la transición, en construir un plan viable, tendré un plan para los primeros 100 días de gobierno que pueda hacer que se vea una diferencia relevante y empezaré a trabajar, ahora sí, desde el principio y con todo el esfuerzo para transformar Álvaro Obregón. Me dedicaré, como bien dijiste, en cuerpo y alma, como lo he hecho en otros momentos… de Gobernación. Tengo con qué, tengo experiencia, tengo capacidad, tengo ganas, tengo credibilidad y tengo honorabilidad y voy a poner todo mi conocimiento y toda mi capacidad al servicio de las y los vecinos de Álvaro Obregón.