La justicia la determina el género

El 25 de junio de 2015, cuando el caso alcanzó su máximo apogeo, la portada de la revista New York mostró a las 35 mujeres que hasta ese momento acusaron al llamado "papá de Estados Unidos" de haberlas drogado para después violarlas. Al lado de todas ellas hay una silla vacía que representa al resto de las mujeres que no pudieron salir en la portada o que permanecían calladas. Esa imagen fue fuerte y dura contra un hombre que no sólo fue defendido en la Corte, por años directivos de medios televisivos supieron lo qué ocurría en torno a Bill Cosby y prefierieron callar, voltear a otro lado mientras decenas de mujeres sufrían psicológica y físicamente.