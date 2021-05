“Le quita sabor la falta de público en estadios”

Por fin tenemos una buena noticia. Con todos los protocolos de seguridad, la gente podrá regresar este fin de semana a los estadios de futbol en la Ciudad de México. Al respecto platicamos con Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX.

MIKEL ARRIOLA PEÑALOSA (MAP): La Ciudad de México, después de no ver en 14 meses futbol profesional en vivo con gente, el público podrá regresar a los estadios. Afortunadamente, el año pasado se pudo recuperar el futbol en vivo sin gente, pero bueno, la plaza, digamos, más significativa del país, estaba cerrada, y estamos hoy contentos por dos cosas, primero, porque hay dos equipos de la propia Liga BBVA MX que llegan a la fase final que son Cruz Azul y América, y que estos equipos no habían jugado con público desde marzo del 2020, precisamente porque el sistema de semáforo lo que pondera con más peso es el número de infecciones, el número de hospitalizaciones y de muertes, afortunadamente se redujo esa cantidad en nuestra ciudad y se abren las puertas el sábado y el domingo a los aficionados en el Estadio Azteca a un 25 por ciento de su aforo.

BB: ¿Cómo le van a hacer para evitar los contagios por Covid?

MAP: Justamente desde junio del año pasado se definió un protocolo de regreso a la economía, y dentro de ese protocolo de regreso con la Secretaría de Salud, la Liga definió la serie de medidas sumadas en un protocolo para proteger a la gente que asiste a los estadios en medio de la pandemia. Recordemos que la pandemia no ha cesado. Básicamente son reglas de sana distancia, son reglas de convivencia dentro de un estadio para que la gente no se quite el cubrebocas, tener perfectamente marcados los lugares donde pueden sentarse los aficionados con distancia de por lo menos un metro, tener también gel sanitizante en todo el estadio, es una muy importante impresión de los equipos, y también dos cosas adicionales: que la gente no se tenga que mover de su lugar para que consiga sus alimentos o bebidas, y también tener protocolos de entrada seccionados para evitar aglomeraciones, y también la salida será por secciones.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX. Foto: Especial

BB: A ver, las butacas estarán separadas. Pero, por ejemplo, ¿si va una familia o si va una pareja, pueden estar juntos y simplemente marcar un metro de distancia con la demás gente o cómo le van a hacer?

MAP: Simplemente lo que se hace es: se marcan todas las butacas del estadio con estampas rojas con una ‘equis’ y estampas verdes con una ‘paloma’, en las de la paloma se puede sentar la gente y en las de la equis no, y con eso resguardamos la sana distancia, tomando en cuenta que el aforo que marcó la CDMX para este fin de semana es del 25 por ciento, estamos hablando de alrededor de 20 mil personas en el Estadio Azteca.

BB: Es un avance enorme, ¿no?

MAP: Es un gran avance porque, fíjate, en términos económicos pues los equipos habían perdido más o menos el 20 por ciento de su ingreso en los últimos 13 meses, se veía o se ve el futbol en la tele desde luego en vivo, pero este tema de la emoción que sienten los propios jugadores y que la gente también transmite cuando está en la tribuna es central; nos habíamos ya acostumbrado, desgraciadamente, pues a ver partidos con estadios vacíos, y eso le quita desde luego ese sabor, esa pasión, el gusto al futbol, y además, epidemiológicamente, el hecho de que un estadio se pueda abrir es porque vemos los indicadores centrales de la pandemia reduciéndose y manteniéndose abajo, entonces por las dos razones me parece que es una excelente noticia para la Ciudad de México, para el futbol de la Liga MX.

BB: ¿Eso también va a aplicar para los conciertos y espectáculos, o esos están detenidos también?

MAP: Cada espectáculo tiene que tener su propio protocolo. El futbol afortunadamente en este semestre recibió ya 50 partidos de la Liga MX en varios estadios del interior de la república, llevamos ya 350 mil personas, a lo largo del año, que han visitado los estadios, y lo que necesitan los demás espectáculos es tener su propio protocolo y pedir su propio aforo a la autoridad de salud en la ciudad, y además tener un permiso particular para cada uno de los eventos.

Llevamos medio año, afortunadamente, sin un solo brote, y así seguiremos; ya tenemos experiencia, y la vamos a utilizar en el Estadio Azteca para que la gente que vaya esté resguardada

BB: Mikel, la Ciudad de México era la más difícil para abrir por la densidad, pero tienes estadios que ya han abierto desde hace muchos meses y no han tenido problemas de contagios, ¿cómo se ha ido dando esto?, platícame un poco la experiencia.

MAP: Afortunadamente, cuando un protocolo se implementa bien y la gente que lo hace está capacitada, lo que ocurre es que no se dan contagios, si tú ves supermercados, bancos, aeropuertos, centros comerciales, ves que ahí no se han generado brotes porque hay protocolos, el Covid es más travieso donde la gente baja los brazos y se relajan, los contagios se han dado en su mayoría pues en reuniones familiares sin protocolos y nosotros llevamos ya medio año, afortunadamente, sin generar un solo brote, y así seguiremos; ya tenemos experiencia y esa experiencia la vamos a utilizar hoy en el Estadio Azteca para que toda la gente que vaya esté resguardada, y desde luego esto no se puede hacer sin la cooperación de la gente, que ha sido muy sensible a que tiene que respetar los protocolos para respetarse a sí misma y respetar a los demás.

BB: Platícanos de los partidos del fin de semana, ¿qué le quieres decir a los aficionados del futbol?

MAP: Vamos a ver el partido de Cruz Azul y vamos a ver el partido del América, el sábado y el domingo, en el Estadio Azteca. Decirle a la gente que el futbol está creciendo, está generando, afortunadamente ya es con público y qué bueno, el cierre de la presente temporada va a ser muy interesante, vamos a seguir empeñados en brindar el espectáculo que se merece el aficionado.

BB: ¿Cómo se espera recuperar todo lo perdido en estos 14 meses?

MAP: Pues precisamente generando más aparadores para el futbol mexicano, y vamos a estar el segundo semestre del año en Estados Unidos con estadios llenos, tenemos tres competencias allá, el Campeón de Campeones, el Juego de Estrellas y la Leagues Cup, que son cuatro equipos mexicanos, ahora reabriendo los estadios, desde luego, recuperando ese ingreso, generando más actividad en el exterior, generando también nuevos activos para comercializarlos conjuntamente. El reto es de aquí al próximo año, pues volver a niveles pre-Covid y de ahí ir incrementando el valor de nuestra liga en términos monetarios, pero también con base en elevar el espectáculo.