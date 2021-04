¿Qué hay detrás del caso de Emilio Lozoya? ¿Quién es Emilio Lozoya y cuáles fueron los negocios millonarios que hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto? ¿Por qué Lozoya traiciona hasta a su propia madre, con tal de lavarse las manos?

El periodista Mario Maldonado acababa de escribir el libro Lozoya, El Traidor por Editorial Planeta. Platicamos con él sobre este polémico caso.

MARIO MALDONADO: Es una historia cien por ciento periodística que yo quise contar de forma muy narrativa, porque el personaje de Emilio Lozoya te da mucho para eso; es decir, toda esta vida de jet set que vivió Emilio Lozoya cuando fue director casi tres años de Petróleos Mexicanos te da para relatar toda esta vida escandalosa, de derroche de dinero, de uso de recursos del gobierno, de Pemex en este caso, para vivir bien y para hacerse más multimillonario de lo que ya era cuando llegó a la administración de Enrique Peña Nieto.

Se llama El Traidor porque él traicionó no sólo a sus examigos o quienes lo invitaron al gabinete, al propio expresidente Peña, sino a una… por lo menos a 70 personas que involucró en su denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República.

Yo entrevisté a Emilio Lozoya en 2017, ya tenía más de un año que había salido de Pemex y bueno, ahí él reveló mucha de su personalidad, por eso decidí indagar mucho más en el personaje que me parecía que, por un lado, retrata esta nueva generación, sí de funcionarios muy preparados que, pues llegaron con la única intención, el objetivo de hacerse millonarios o multimillonarios. Lozoya ya traía fondos de inversión y llegó a la administración de Peña Nieto con varios millones de dólares o fondos de inversión.

BB: Tú dices en el libro que Lozoya trabaja Pemex como si fuera su empresa privada.

MM: Sí, hizo múltiples negocios más de los que se han exhibido públicamente, estuvo en las denuncias de Odebrecht, que ese creo es el principal caso de los 10.5 millones de dólares que le dan para financiar parte de la campaña de Peña Nieto y él los usa para comprar casas, ¿no?, como la de Ixtapa.

BB: ¿Entonces no los usa para pagar estos sobornos que decían para la Reforma Energética?

MM: Digamos, que embarrando a todos los legisladores que aprobaron en ese entonces la Reforma Energética, están ahí todos en las acusaciones, incluido Jorge Luis Lavalle, quien ahora está vinculado a proceso.

Él hace esta denuncia que le da para mucho en términos mediáticos y políticos electorales.

Yo creo que ha cometido muchos errores en todo el proceso judicial, con respecto a Emilio Lozoya, desde haber pactado con el papá de Emilio Lozoya el criterio de oportunidad, por ejemplo. Y creo que ha sido un caso desaseado finalmente en términos legales, que no se ha terminado de resolver, yo creo que no le van a dar el criterio de oportunidad a Emilio Lozoya; es decir, no se lo van a autorizar finalmente y va a tener él que pagar las consecuencias, los platos rotos, porque no tiene, según las fuentes de primera mano y los abogados de Lozoya, pues todas las pruebas que él fue a declararle ahí a la Fiscalía.

BB: ¿Cómo es la personalidad de Emilio Lozoya?

MM: Es muy interesante la personalidad de Emilio Lozoya, escudriñé mucho en lo que me decían sus cercanos, amigos, exfuncionarios, todos los que trabajaron con él. Yo creo que es un personaje de entrada soberbio, egocéntrico, narcisista, que se creyó siendo director de Pemex podía hacer todos los negocios que se le ocurrieran y posibles.

Junto con obviamente por lo menos una decena de personas cercanas a él que se encargaban de hacerle las reuniones, de hacer todo este asunto de los sobornos, la corrupción o la extorsión a empresas, por lo menos unas de esas empresas quisieron quedarse, todo este grupo de empresas petroleras, navieras y de más.

Y además de todo terminó siendo hasta un poco ingenuo en creer que no iba a dejar huella y dejó huella por todos lados en términos de las transacciones que hizo.

BB: ¿Por qué deja tantas huellas de sus transacciones?

MM: Yo creo que Emilio Lozoya no supo para nada hacer algo, trianguló, utilizó recursos públicos, utilizó decenas de empresas fantasma, de paraísos fiscales y además de todo terminó poniendo a su familia al frente de estos fondos de inversión con lo que se compró la casa de Ixtapa, donde se recibieron los sobornos de Odebrecht, de Altos Hornos de México.

Éste es un caso de traición, incluso porque según sus más cercanos, él termina siendo traicionado incluso por su familia, quien supuestamente habría delatado el lugar donde se escondía en España, ese fraccionamiento de lujo de La Zagaleta, y finalmente ahí fue donde lo aprehendieron y comenzó el proceso de extradición.

BB: ¿Cuánto habrá gastado Lozoya en haberse fugado?

MM: Pues se requieren, yo creo, muchos, muchos millones de dólares, pero sobre todo, muchos buenos contactos que él ciertamente sí tejió a partir de todas estas entregas de contratos a empresas rusas, por ejemplo, el caso de la Gazprom y de Lukoil, tenía muchos contactos, yo tuve acceso a toda una carpeta de correos electrónicos, personales y de trabajo, que se mandaba con decenas de inversionistas, de empresarios, de exfuncionarios, en fin, que delatan que él tenía muchos contactos alrededor del mundo; entonces, se necesita también esa red de contactos para poder escapar y esconderse con toda esta trama tan hollywoodesca, ¿no?, de ir a Estados Unidos por Canadá, de ahí a Alaska y de Alaska a Rusia, ésa es una de las líneas de investigación…, de las rutas de escape que supuestamente tuvo, hay ahí un capítulo que se llama "Fuga y Aprehensión" y viene todo eso tratando de reconstruir paso a paso cómo fue su fuga desde que sale de la Ciudad de México, se tardan las autoridades en girar la orden de aprehensión, le dan tiempo para escapar y cómo es su periplo por Europa, por Alemania, hasta que llega a España a este fraccionamiento de lujo de La Zagaleta, donde no dejó de vivir un solo momento como lo que él creía que era, ¿no?, como un multimillonario, un jeque árabe, un personaje que merece todo porque…, ahí en La Zagaleta, por cierto, tienen mansiones gente de la mafia rusa.

BB: ¿En qué va a acabar este caso?

MM: Yo creo que Emilio Lozoya tiene que estar en prisión.

BB: ¿Conserva todas sus propiedades?

MM: Yo no creo que todas y según las fuentes que puedan platicar, además de que andaba buscando nuevos abogados hasta el mes pasado, pues no vive nada mal, no se le ve por supuesto tranquilo, porque sabe que es muy probable que termine él recluido en la cárcel, pero yo creo que va a terminar con alguna más aprehensión o vinculación a proceso de los mencionados en su denuncia.

No va a poder probar el 99 por ciento de lo que dijo en esas denuncias ante la Fiscalía y va a terminar haciéndole frente a todas estas acusaciones e imputaciones que se le hacen.