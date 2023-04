“Me encanta servirle a la gente y poder transformar mi entorno”

En el marco del Día Internacional de la Tierra, estuve en el foro de Earth X, que es la organización ambiental más grande del mundo sin fines de lucro, cuyo objetivo es juntar a personas e ideas para preservar el medio ambiente.

Uno de los invitados fue el canciller Marcelo Ebrard, quien se encontraba en una gira por Estados Unidos con alcaldes mexicanos, quienes viajaron para atraer nuevos conocimientos y proyectos de inversión a sus municipios.

Una de las alcaldesas en el evento fue Geraldine Ponce, de Tepic. En el foro externó su preocupación por los incendios forestales que están acabando con más de seis mil hectáreas de bosque y pidió apoyo para poder apagar el fuego. También habló del rescate del río principal de la entidad, que se había convertido en drenaje y hoy lo están limpiando y haciendo un parque ecológico en la zona.

A tan sólo tres semanas de que nazca su bebé, platicamos con Geraldine Ponce.

GERALDINE PONCE (GP): Tuve el gran honor de compartir este foro sobre la protección del medio ambiente, el más importante a nivel mundial, para hablar de lo que estamos haciendo en nuestra ciudad, en Tepic, la cual tengo el honor también de presidir, pero también de una problemática que estamos viviendo con un río que de ser un espacio bonito, donde la gente nadaba, pescaba mojarras y podía disfrutar en familia, pasó a ser un drenaje a cielo abierto, y hoy lo estamos rescatando. Es un gran reto, pero gracias al apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Conagua, a la Sedatu, pasamos de tener un drenaje a cielo abierto a rescatar esa gran belleza. Lo estamos convirtiendo en un paseo turístico, el cual servirá también para fomentar la cultura de los pueblos originarios que tenemos en nuestro estado.

BIBIANA BELSASSO (BB): Los incendios forestales están afectando gravemente a Nayarit.

GP: Sí, lleva siete días, inició el sábado pasado y ha consumido más de seis mil 600 hectáreas, ha salido de control; no han sido suficientes los esfuerzos que hemos hecho, no solamente el estado, el Gobierno del estado, sino también en coordinación con el municipio y con las dependencias federales, con Semarnat, con la Conafor, con el Ejército Mexicano. Todos han estado ahí trabajando para controlarlo y liquidarlo, pero no ha sido suficiente, por eso necesitamos, y por eso vine a pedir el apoyo al canciller Marcelo Ebrard, para que a través de sus capacidades y de sus relaciones que tiene, podamos conseguir un financiamiento internacional para, no solamente y principalmente, extinguir este incendio de manera definitiva, sino, también, mejorar en capacitación, en equipamiento especializado, que es muy costoso, para que en un futuro esto no suceda, y si hay un incendio, podamos atacarlo de manera inmediata.

BB: ¿Cómo ha sido esta gira con el canciller Ebrard?

GP: Muy enriquecedora, hemos estado en Houston, en Austin, en Dallas; hemos aprendido y compartido experiencias que nos puedan ayudar a replicar en nuestros municipios, en nuestras ciudades, en nuestros gobiernos, esos casos de éxito que tengan visiones similares con nuestras ciudades para poder replicarlas y para trabajar en sustentabilidad que genere beneficio para las personas. Al final de cuentas, para eso estamos aquí, para eso nos eligieron, para mejorar el bienestar de las y los ciudadanos.

BB: Un evento binacional donde vienen muchos alcaldes de México, pero también están los de Estados Unidos, para trabajar como ciudades hermanas.

GP: Aquí se generan las oportunidades no solamente de desarrollo, de crecimiento, laborales también, que podamos llevar este tipo de inversiones y oportunidades a nuestros municipios, y por eso venimos también, a representar, en mi caso, a Tepic, para tener estos contactos, este acercamiento con estos municipios, y también con líderes internacionales que representan organizaciones que tienen que ver con innovación, con tecnología, con sustentabilidad, con movilidad, con agua, para mejorar las condiciones en que vivimos. La mayoría de las ciudades en nuestro país crecieron de una forma desordenada y sin planeación, ahora el gran reto es replantear esta situación.

BB: ¿Soñaste alguna vez en convertirte alcaldesa de Tepic?

GP: Anteriormente fui diputada federal, a mis 24 años, y desde ahí empecé a tocar puertas en instancias federales de México, para llevar recursos extraordinarios y poder resolver problemas que nos aquejaban. Trabajé mucho en materia de agua, de saneamiento también, pero todo eso que hice también ahora le doy seguimiento como presidenta municipal. A mí me encanta servirle a la gente, me encanta tener la oportunidad de transformar el entorno en el que vivo y que más personas puedan sentir que sí se puede cuando trabajamos en equipo. Entonces aquí estoy y espero seguir contribuyendo desde el espacio en el que me encuentre.

La alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: Estás en plena gira y a semanas de que nazca tu bebé.

GP: A días ya, un par de semanas, más o menos, me faltan como tres, para que ya tenga a mi bebé en los brazos, a María. Ha sido una experiencia muy bonita este embarazo.

BB: Con tu embarazo muy adelantado, has tenido días muy ajetreados aquí en Estados Unidos.

GP: No paramos, afortunadamente me he sentido muy bien, gracias a Dios, no me he hinchado de los pies, de las piernas, y aquí seguimos, estoy acostumbrada a trabajar, me gusta lo que hago y lo estoy disfrutando, así que no ha sido ningún impedimento para mí.

BB: ¿En dónde va a nacer María?

GP: Va a nacer en Tepic, primero Dios, o donde ella quiera, ¿verdad? Dicen que los bebés nacen donde ellos deciden, así que yo voy a seguir con el plan de regresar a Tepic mañana y esperemos que allá le toque.

BB: ¿Cómo te estás preparando para la llegada de María?

GP: Pues mentalmente estoy tranquila, me siento cómoda, es algo que ya deseaba, así que yo creo que ya estoy lista para empezar a criar y educar a un nuevo ser que viene a este mundo y que espero que aporte mucho también.

BB: ¿Ya está su cuarto, ya tienes todo listo?

GP: Pues va a estar conmigo, en mi recámara y ahí le voy a acondicionar un pequeño espacio.

BB: Me imagino que en cuanto pase la cuarentena te reincorporas a trabajar.

GP: O antes, a lo mejor ni me voy a esperar, dependiendo de cómo me sienta y las recomendaciones que me dé el médico, por supuesto, es como voy a empezar a retomar todas las actividades; sin embargo, yo voy a seguir trabajando de manera remota.

Ésta fue la plática que tuvimos con Geraldine en Dallas, Texas, el pasado viernes. A su regreso a México, el pasado domingo, la alcaldesa recibió en Tepic a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien acudió al estado a dar una conferencia y a reunirse con el gobernador.

Y así con giras y trabajo, es como Geraldine Ponce espera emocionada la llegada de su primer bebé.