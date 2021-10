“Mi mamá no va a salir libre acusando a otros sin pruebas”

La hija de Rosario Robles acusa que el Consejo de la Judicatura filtró la resolución del juez antes de que terminara la audiencia; me siento completamente rota, es un golpe muy duro, dice

El miércoles pasado fue un día clave para Rosario Robles: se llevó a cabo la audiencia para definir si permanecía en reclusión o podía llevar el proceso con arraigo domiciliario o en libertad. La realidad es que la extitular de Sedesol lleva dos años recluida, aunque tenía derecho a llevar su proceso fuera de prisión.

A las 19 horas con 36 minutos de ese día se filtró a los medios de comunicación que el juez Ganther Villalobos decidió que Robles Berlanga permaneciera en prisión preventiva con el argumento de “elevado riesgo de fuga”.

Mariana Moguel Robles, hija de Rosario, asegura que se filtró la resolución del juez antes de que terminara la audiencia. Sobre este tema, el proceso judicial de su madre y cómo vive Robles en el reclusorio desde hace dos años, platicamos con ella.

Mariana Moguel, en imagen de archivo. Foto: Especial

Mariana Moguel (MM): Un juez de amparo ya había emitido una resolución donde decía que las pruebas que utilizó el juez de control para determinar la prisión preventiva se desechaban y que, además, la medida cautelar era completamente excesiva. Evidentemente el Ministerio Público y la Fiscalía hicieron lo propio, metieron su recurso y esto logra que se vaya al Noveno Tribunal Colegiado, ahí los tres magistrados, por unanimidad, votaron una sentencia en donde desecharon todas las pruebas que el juez de control, Delgadillo Padierna (que hay que recordar es el sobrino de Dolores Padierna, enemiga política, poco ético, porque tendría que haberse desde un inicio excusado del caso), utiliza para dictar la prisión preventiva. Hay una resolución del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, de la magistrada Porras, que dice que los argumentos que utilizó el juez esta vez, utiliza el elemento de que mi mamá no aclaró el motivo de su viaje, ¿no?, y que por eso hay un alto riesgo de fuga. Aquí en esta resolución, que es muchísimo antes que ésta del Noveno Tribunal y del otro juez de amparo, deja claramente que eso no es motivo para nada, para dictar la prisión preventiva.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Tu mamá estaba de viaje y regresó sólo para presentarse ante el juez Delgadillo Padierna?

Como hija por supuesto me siento completamente rota, el corazón lo he tenido estos días que ir pegando otra vez. Por supuesto que es un golpe muy duro, por supuesto estoy preocupada por la salud de mi mamá

MM: Sí, mi mamá y yo estábamos de viaje y mi mamá interrumpió ese viaje para atender el citatorio de la audiencia, mi mamá vino voluntariamente, dio la cara, no se escondió, no huyó, y eso es bien importante aquí resaltarlo, porque fue uno de los argumentos que ahora, en esta última audiencia, utilizó el juez, que hubo una contradicción, que el abogado dijo que no sé qué estaba haciendo en el extranjero. Mi mamá dijo que estábamos de viaje y aquí claramente esta magistrada deja claro que no importa el motivo del viaje y que lo importante es que mi madre, María del Rosario Robles Berlanga, atendió el mandato judicial. ¿Cuál era ese mandato judicial? Asistir a la audiencia, mi mamá se presentó en tiempo y forma, en el minuto correspondiente, a esa audiencia que conocemos. Mi mamá, a diferencia de otros que se prestan a circos y a narrativas mentirosas y engañosas, es una mujer de una sola pieza; mi mamá jamás se va a prestar a una narrativa alejada de la realidad, de la justicia y de la verdad; mi mamá no va a obtener su libertad y a comprobar su inocencia a través de engañar y acusar, por ejemplo, a otras personas sin pruebas en las manos. Si fuera un tema jurídico, mi mamá jamás habría pisado Santa Martha Acatitla, no hoy, no hace dos años y dos meses. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el delito del que se le acusa, que es la omisión y el ejercicio indebido del servicio público, en donde no reportas a tu superior jerárquico posibles irregularidades en tu Secretaría a cargo, no es ni siquiera un delito grave, no es un delito que amerite medidas cautelares. Y tarde o temprano la justicia tiene que imperar y la verdad saldrá a la luz.

BB: Por el tema de la Estafa Maestra no han podido acusar a tu mamá porque no hay pruebas.

MM: La parte de la Estafa Maestra, y lo quiero dejar muy claro, yo conozco la carpeta de investigación de mi mamá y te imaginarás, a profundidad, y sí quiero señalar que no hay ninguna palabra, en ninguna de las fojas, que haga referencia a esa investigación periodística, o sea, no tiene nada que ver la Estafa Maestra con lo que a mi mamá se le está acusando, que es omisión y que quiero reiterar que es un delito que al día de hoy ni siquiera le han podido probar absolutamente nada.

BB: ¿Cómo es el día a día de Rosario Robles en prisión?

MM: La tristeza de la pandemia nos vino a acortar los días de visita. Tiene derecho a sus llamadas, no ha habido un día en estos dos años que no me hable a mí primero antes que a cualquier otra persona, sin embargo, de cierta manera me quitaron a mi madre. ¿Y qué pasó en esta audiencia? Déjame decirte que no permitieron la entrada de ninguno de mis familiares, a mí me permiten la entrada, pero ni siquiera a monitores, porque normalmente cuando no te dejan entrar a la sala de audiencia tú puedes estar en monitor, pues no me lo permitieron. Me tuvieron en una sala abajo, sentada en una silla, y no me permitieron utilizar mi teléfono, yo volteo a ver mi teléfono que estaba adentro de mi bolsa y empiezo a ver 100 mensajes y dije: “está pasando algo”, y me atreví a agarrar mi teléfono y es cuando me entero a través de los medios de comunicación, de sus notas, que le habían negado el cambio de medida cautelar a mi mamá por una filtración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de su chat, a las 19:36, cuando la audiencia ni siquiera había concluido, la audiencia concluyó a las 20:01.

BB: ¿Y qué razón te dan de esto?

MM: No me han dado razón. Pues como hija por supuesto me siento completamente rota, el corazón lo he tenido estos días que ir pegando otra vez, porque por supuesto que es un golpe muy duro, porque por supuesto estoy preocupada por la salud de mi mamá, estoy preocupada porque lo que más deseo y anhelo en mi vida es poder tener a mi madre en mis brazos. Yo no quiero privilegios, yo no quiero justicia selectiva, ni justicia simulada, yo lo único que pido como hija y lo que pedimos como familia es piso parejo y que mi madre tenga el derecho, que es su derecho, de llevar su proceso en libertad y enfrentar un juicio, porque no hay mejor manera de mostrar tu inocencia que enfrentando e ir al fondo del asunto, y no podemos ni siquiera llegar al fondo porque seguimos en una revisión de una medida cautelar, en donde una vez más vemos que un juez actuó por consigna y por instrucción y no conforme a derecho.