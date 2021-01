La nueva cepa del Covid

Nuevos países se suman casi a diario a la lista de naciones donde ha comenzado a circular la nueva variante de SARS-CoV-2, que apareció por primera vez a mediados de septiembre en Reino Unido.

Conocida como B117, esta cepa ha causado un aumento sin precedentes en el número de casos y se ha convertido en la variante predominante en apenas tres meses.

A finales de diciembre, se estimaba que 60% de los nuevos casos en Londres y regiones cercanas correspondían a la nueva variante de la cepa.

Mucho queda aún por descubrir sobre esta cepa que tiene 23 mutaciones respecto al virus que apareció hace un año en la ciudad china de Wuhan.

Dos cosas quedan claras, no es más dañina que la cepa que hemos tenido desde que inició este Covid-19, pero sí es mucho más contagiosa.

Platicamos con el Dr. Alejando Macías, un reconocido infectólogo, sobre esta nueva cepa del SARS-CoV-2, una variante que ya llegó a México.

ALEJANDRO MACÍAS: Las cepas del coronavirus están cambiando en todo el mundo, de hecho, todos los virus, particularmente los de ARN son muy mutantes, no tanto como el virus de la influenza, éste es menos mutante que el virus de la influenza, pero está cambiando en todo el mundo.

Desde un principio se vieron cepas que se iban adaptando y eso es normal, mientras la epidemia no se detenga el virus va a buscar mecanismos, digamos, para transmitirse más fácilmente, no necesariamente para volverse más graves, pero sí para transmitirse más fácilmente.

La nueva cepa, la inglesa, que es la que se ha diseminado por Inglaterra y ya se encontró en muchos países, probablemente ya exista en otros países que no la detectaron, lo que pasa es que Inglaterra tiene un sistema de detección muy bueno y la detectaron ahí primero y la relacionaron con el aumento de casos que está habiendo ahora en el sur de Inglaterra, pero el virus va a estar cambiando y nos vamos a estar enfrentando a cepas diferentes.

BB: ¿La única diferencia es que va a ser de más fácil transmisión?

AM: Mira, hay hasta ahora hipótesis, lo que parece ya más o menos franco, evidente es que se transmite con más facilidad y que cuando llega a un sitio empieza a tomar dominancia sobre de las otras variantes, vamos a llamarles variantes, del mismo virus porque al parecer está mejor adaptado para transmitirse.

BB: ¿La vacuna que ya está, como la de Pfizer o la de Moderna, también es contra esta nueva cepa o hay que estarlas cambiando y modificando como la de la influenza?

AM: No, la vacuna funciona, las vacunas que tenemos, que están ahora autorizadas son policrómales, o sea, que no es un solo anticuerpo, son muchos anticuerpos diferentes, si el virus muta probablemente podría mutar a uno de estos anticuerpos de la vacuna, no para todos; si la vacuna fuera perdiendo eficacia lo haría seguramente a través de los años, como lo hace la vacuna de la influenza, pero no sería de la noche a la mañana, la vacuna que tenemos en este momento funcionaría de todos modos.

Con vacuna sigue la esperanza

Personal sanitario en la Ciudad de México comienza el plan de vacunación de enfermeras y médicos en el Centro Médico Siglo XXI, el pasado 13 de enero. Foto: Cuartoscuro

BB: ¿Con esta nueva cepa en México, pueden incrementar los contagios?

AM: Bueno, sí es posible, que si además agregas otros factores, por ejemplo, como el hecho de que en el tiempo de frío los coronavirus son más activos es de esperarse que este virus empiece a tomar dominancia por lo menos en algunas regiones, pero eso estará por verse en la medida en que las autoridades del país puedan estar secuenciando algunos virus para ver cuáles están dominando, pero de que se espera que puedan aumentar, sí, sí se espera que pueda aumentar la dominancia de esta cepa en algunas regiones, no necesariamente en todo México.

BB: ¿Cuándo podremos decir que la pandemia está controlada en México?

AM: Mira, para que la pandemia se detenga, porque el virus no se va a acabar, el virus va a quedar, el virus va a pasar a formar parte del repertorio de los virus que nos infectan siempre, de los virus de cada año, de hecho, hay otros cuatro coronavirus activos, éste sería el quinto y seguramente llegó para quedarse.

Para que se detenga la pandemia y que ya se detenga, digamos, la presión sobre los servicios de salud se necesita que se alcance lo que se llama la técnica de la inmunidad de rebaño, que es cuando más o menos 65 por ciento de la gente ya tenga inmunidad.

BB: Es decir, que 65 por ciento del planeta tiene que estar vacunado.

AM: No necesariamente porque muchos ya se infectaron y quedaron inmunes.

BB: ¿Cuánto duran los anticuerpos, un par de meses?

AM: Es igual que la vacuna. Lo que se sabe es que la enfermedad te deja inmune cuando te alivias, las reinfecciones son raras y lo más probable es que esa inmunidad de la enfermedad te dure por lo menos un año, por lo menos, es lo que sabemos ahora. Hay estudios de ocho meses donde la inmunidad es todavía muy activa, entonces se sumarían las vacunas a la gente que ya se enfermó.

Si pasando la época de frío —porque todavía estamos por ver lo peor—, en enero, febrero, marzo, principios de marzo, ya se infectó, digamos, la tercera parte de la gente, pues ya nada más necesitarías vacunar un porcentaje más bajo, probablemente entre los no vacunados con que vacunes ya probablemente unos 40 millones más en México, estaríamos llegando a la inmunidad de rebaño.

Una advertencia por Variante dominante. De las nuevas cepas de Covid-19 la que está predominando en buena parte del mundo es la variante inglesa, que es la que parece que se ha adaptado mejor y parece que va a empezar a dominar en buena parte del mundo; sin embargo, no debe haber pánico porque es una cepa que sigue siendo sensible a las vacunas que tenemos y no hay evidencia de que las infecciones, si bien son más transmisibles, no hay evidencia de que sean más contagiosas, como conclusión.