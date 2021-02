Más ocurrencias de Gatell

Del creador de “los cubrebocas no detienen el virus” y “las pruebas no sirven para combatir al Covid-19”, ahora llega... “mezclemos las vacunas, que eso no hace daño”.

Así define la periodista Ana Paula Ordorica al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el encargado de llevar la pandemia contra el Covid-19 en México y quien no se ha cansado de equivocarse y retractarse una y otra vez.

Y es que hace unos días, Hugo López-Gatell aseguró que biológicamente no existe peligro de combinar vacunas de laboratorios. “No se le va a causar daño a una persona porque se le ponga una dosis de una vacuna y otra dosis de otra”.

La realidad es que la mezcla de vacunas no es una ocurrencia de Gatell, es una opción que se está investigando en Gran Bretaña. Se están haciendo estudios serios porque habrá más adelante vacunas que se vayan modificando según mutan las cepas del virus.

Pero lo grave de la propuesta de Gatell es que está proponiendo mezclar las vacunas de distintos laboratorios sin hacer los estudios previos.

Incluso, dijo que no hay, “en términos de patentes, de propiedad intelectual o restricción semejante, ninguna que impida que eso se pueda hacer… en un momento dado se podría llegar a encontrar que la combinación de vacunas, conforme van llegando, pudiera tener el mismo efecto que si se esperara a tener segundas dosis, específicamente de la misma vacuna con que se puso la primera dosis”.

En México, las autoridades pretenden aplicar, por ejemplo, una dosis de una vacuna y la segunda dosis proveniente de un laboratorio distinto.

Hoy todavía no se sabe cuál es el efecto de hacerlo, ni la eficacia. Lo que sucede es que el manejo de la pandemia en nuestro país ha sido desastroso, tardaron meses en solicitar a los laboratorios las vacunas y por ende no somos un país donde los laboratorios nos den prioridad para la entrega.

Mientras, se jugó con la idea de hacer una vacuna mexicana que no existe, pero que ya tiene nombre —“Patria”—, algo similar a lo que hicieron en Cuba.

Pero, ¿qué dicen los estudios internacionales al respecto?

Es en Reino Unido donde se puso en marcha el primer estudio que examina si diferentes vacunas contra el Covid-19 se pueden usar de manera segura para regímenes de dos dosis. Actualmente, la guía oficial del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización de Reino Unido establece que la segunda dosis debe ser con la misma vacuna que la primera.

“No se recomienda cambiar entre vacunas u omitir la segunda dosis, ya que esto puede afectar la duración de la protección”, señala.

Recomiendan AstraZeneca para mayores

La vacuna de Oxford-AstraZeneca puede ser utilizada en mayores de 65 años y se prevé efectiva para prevenir casos graves de otras variantes, como la cepa sudafricana, expresó un panel de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Departamento de Salud y Atención Social de Reino Unido, los participantes en el estudio, de 13 meses, recibirán las vacunas de Oxford-AstraZeneca y Pfizer-BioNTech en diferentes combinaciones e intervalos.

Este estudio, financiado por el gobierno británico, no está buscando mezclar cualquier tipo de vacuna de dos dosis, como ejemplificó el señor Gatell; son sólo dos fármacos específicos.

En un artículo publicado por la cadena CNN Español, el ministro para el Despliegue de la Vacuna contra el Covid-19, Nadhim Zahawi, señaló que “no se aprobará ningún uso más amplio que el estudio, o como parte de nuestro programa de implementación de vacunas, hasta que los investigadores y el regulador estén absolutamente seguros de que el enfoque es seguro y eficaz”.

También buscará determinar si la vacunación es más efectiva con un intervalo de cuatro o 12 semanas entre las dos dosis.

Se espera tener los primeros resultados del estudio durante el verano; sin embargo, es importante aclarar que el régimen de dosificación de las vacunas para el público en general permanecerá sin cambios en Reino Unido.

Mientras esto pasa en Reino Unido, las autoridades de Azerbaiyán autorizaron un ensayo clínico que analizará la eficacia de combinar la vacuna rusa Sputnik V con la

desarrollada por AstraZeneca.

El programa durará seis meses y se aplicará a 100 voluntarios en cada una de sus fases.

¿No le parece una locura que en Azerbaiyán se esté estudiando si se pueden mezclar vacunas y aquí en México, López Gatell simplemente se ahorre ese paso que es importantísimo para la salud de los mexicanos?

Este estudio es clave para el futuro de la vacuna rusa en nuevos mercados, ya que se da en pleno debate sobre su posible incorporación al catálogo de vacunas dentro de la Unión Europea.

Aunque, en caso de ser autorizadas, las primeras dosis de la Sputnik V llegarían a la UE hasta mayo o junio.

Es importante señalar que, por el momento, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud no recomiendan el intercambio de vacunas debido a que no existen datos disponibles que muestren si hacerlo proporcionaría el mismo nivel de protección.

Soumya Swaminathan, científica en jefe de la agencia de la ONU, ha dicho que hasta ahora se recomienda que las dos dosis sean del mismo laboratorio, porque se desconoce la eficacia.

Y es que los buenos deseos que, me imagino tiene López-Gatell, con su estrategia para inmunizar a los mexicanos, están muy distantes de la eficiencia para vacunar a los mexicanos.

Ya tenemos en nuestro país más de 170 mil muertos y la cifra aumenta dramáticamente todos los días.

Dejen las ocurrencias y trabajen con base en los estudios serios. No se pueden mezclar las vacunas contra Covid sin ningún estudio previo que avale esta práctica.