“Participaba en campañas políticas desde los 7 años”

Indira Vizcaíno Silva (IVS), exdelegada federal de Colima, buscará ser la primera gobernadora de su estado en 36 años. La exdiputada y exalcaldesa tendrá que romper con 90 años de gobiernos del PRI en la entidad. Las encuestas la ponen como la favorita, pero hay una gran cantidad de indecisos en juego. De cara a esta elección, platicamos con ella.

Bibiana Belsasso (BB): Indira, tu estado, Colima, ha sido gobernado por el PRI los últimos 90 años.

IVS: Colima es uno de los pocos estados en los que no ha habido alternancia, toda la vida ha gobernado el mismo partido. Yo insisto además que en Colima, los últimos 30 años todas las decisiones económicas y políticas las ha tomado un grupito de personas, de políticos, que son una especie de nuestra chiqui-mafia del poder y que no han permitido que nuestro estado avance y progrese, más bien al contrario, hemos visto en los últimos 15 años que en nuestro estado ha crecido de manera dramática la inseguridad y la pobreza.

BB: ¿Desde cuándo te llamó la atención la política?

IVS: Sí, tengo 34 años, toda la vida he estado en la izquierda; mi padre fue fundador del PRD, a mí me tocó crecer junto con el PRD, militar en el mismo desde los 15 años, participar en campañas políticas, que yo recuerdo, desde los 7 años, allá por el 94, y pues crecer junto con la izquierda. Yo renuncio al PRD cuando el PRD se pone en la tónica de apoyar a un candidato del PAN en contra de nuestro candidato de izquierda, que es el que representa los principios y valores de quienes estamos en la izquierda; me sumo a Morena, al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y a los 25 años tuve la oportunidad de ser presidenta municipal en mi municipio de origen, Cuauhtémoc, y ahí logramos vencer al PRI, también con esa candidatura se logró por primera vez la alternancia en nuestro municipio, más de 80 años tenía gobernando en ese municipio, en el 2012, y creo que esa historia la vamos a repetir en el gobierno estatal y también vamos a repetir la historia de una administración pública exitosa, con combate a la corrupción y cercana a la gente.

BB: ¿Cómo fue ser una presidenta municipal tan joven?

IVS: Fui presidenta municipal a los 25 años en el municipio de Cuauhtémoc, efectivamente fue todo un reto, porque comprendo que de pronto la juventud no necesariamente nos genera toda la confianza que nosotros quisiéramos, pero también fue la oportunidad de demostrar que para hacer un buen gobierno lo más importante es tener valores y convicción de hacer las cosas, y eso fue lo que logramos en Cuauhtémoc, logramos hacer un municipio en el que combatimos la corrupción, en el que quitamos los privilegios de los funcionarios, que nos bajamos el sueldo y con los ahorros que se hicieron pudimos generar inversión en obra pública.

BB: Fuiste diputada federal, pediste licencia para trabajar como superdelegada.

IVS: Sin duda ha sido uno de los encargos e más maravilloso que he tenido, en el que tuve la oportunidad de servir a la gente, de estar cercana a las personas que más lo necesitan, fue ver sus emociones, sus ojos llorosos cuando se daban cuenta que por fin hay un gobierno que piensa en ellas y en ellos; cuando en el caso de nuestros adultos mayores reciben una pensión porque durante años los gobiernos fueron omisos con las empresas que no les pagaron seguridad social y que ahora les resulta indispensable esta pensión que les entrega el Gobierno de México, me parece que es una de las mejores experiencias que he tenido.

La exdelegada estatal, al ser presentada como precandidata en diciembre pasado. Foto: Cuartoscuro

BB: Platícame un poco de tu niñez.

IVS: Sí, te decía que mi papá participó desde la elección de 1988 con el ingeniero Cárdenas, ayudando en la representación de casillas, él es profesor, mis padres son originarios de Colima, mi papá estuvo trabajando 12 años como maestro en Baja California; allá fue encargado de la representación de casillas del ingeniero Cárdenas, allá nacimos mi hermana Mariel y yo. Cuando deciden regresar a Colima, yo tenía apenas un año, y entonces ya en Colima, en toda esta dinámica de la fundación del PRD, a mí me toca prácticamente crecer junto con el PRD, que se funda en 1989. Mi padre siempre ha estado en las luchas sociales, particularmente en las de las campesinas y los campesinos, entonces me ha tocado recorrer el estado de Colima un sinnúmero de ocasiones, primero con él, ya después haciendo mi propio camino, muy chiquita hacíamos y repartíamos volantes de forma clandestina.

BB: ¿Y todos los volantes se repartían de forma clandestina?

IVS: Prácticamente sí, porque en aquella época no se permitía que pensáramos de forma distinta.

BB: ¿Cómo vas a hacer para compaginar tu vida personal?, tienes hijos, con un trabajo tan complicado y tan demandante como es el ser gobernadora.

IVS: Pues mira, tengo 12 años dedicándome a la vida pública como diputada, como alcaldesa, como secretaria de Desarrollo Social, nuevamente como diputada, como delegada, creo que hemos sabido ir mezclando esta responsabilidad. Para mí es fundamental mantener contacto siempre con mi familia, procuro comer con mis dos hijos, una niña de nueve y un niño de cuatro, procuro dedicarles uno de los dos días del fin de semana exclusivamente para ellos…

BB: ¿Y tu esposo qué hace?

IVS: Es abogado litigante, él tiene su despacho y se dedica a litigar y a llevar asesoría jurídica de algunas empresas.

BB: ¿Y qué te dice de que estés en esta carrera?

IVS: Así me conoció, él y yo empezamos a salir en el 2006, en la primera campaña de Andrés Manuel López Obrador, y entonces nuestras primeras citas era que me hablaba para ver en dónde andaba repartiendo publicidad y llegaba a repartir publicidad, entonces así me conoció, no hay lugar a quejas.

BB: ¿Han participado tus niños en la campaña?

IVS: Poco, me acompañan en algunos de los eventos más emblemáticos, de pronto me acompañan en algunas de las reuniones; anoche, por ejemplo, llegaron a la última de 10 reuniones que tuvimos durante el día, la verdad es que en la manera que ellos quieran participar yo se los permito. Yo disfruté mucho de participar en política desde muy chica, pero también respeto su tiempo y también respeto que son niños, ¿no?, entonces, en la medida que ellos quieran hacerlo, pues con mucho gusto se los permito y los tengo conmigo, porque también para ellos es importante contar qué hay con mamá.