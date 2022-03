Semáforo verde y niños sin vacunas

Han pasado ya más de dos años del inicio de la pandemia por Covid-19 y el mundo intenta empezar a entrar a una nueva normalidad. Hoy, México está ya en semáforo verde, como si la pandemia estuviera ya controlada.

Las cifras oficiales nos dicen que nueve de cada 10 mayores de 18 años cuentan con al menos una dosis de algunas de las vacunas para contrarrestar el coronavirus.

Lo cierto es que con una sola dosis y puesta hace meses, el efecto se pierde. Hoy, sólo las personas que tienen ya la tercera dosis, a nivel mundial, se puede decir que tienen el esquema completo.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud en México, 93% de la población adulta tiene protección ante el virus SARS-CoV-2, esto con dos dosis, pero faltan los menores de edad.

Por alguna extraña razón que podría ser simplemente el ahorro de dinero, el Dr. Hugo López-Gatell insiste en que los menores de 14 años no se deben vacunar, así que en México no se han aplicado vacunas a ese rango de edad. Y por supuesto que se pueden contagiar, y si bien es cierto que no están en un rango alto de defensión, sí hay ya muchos casos de menores de edad cuya salud se ha complicado por Covid.

Cuando nos dicen que la mayoría de los mexicanos están vacunados en realidad el porcentaje es de 65%, según la plataforma Our World in Data de la Universidad de Oxford. El porcentaje es real porque los menores de edad no están vacunados en nuestro país.

En México sólo se están aplicando dosis a partir de los 14 años, y desde los 12 años cuando tienen alguna comorbilidad, a diferencia de otros países donde los menores pueden vacunarse con los fármacos disponibles para este grupo: Pfizer y Moderna.

Ante esta situación, entre cinco mil 500 y seis mil niños de 11 años y menos edad han sido inoculados, luego de tramitar un amparo para recibir la vacuna.

Desde la Secretaría de Salud se ha dicho en varias ocasiones que siguen los protocolos internacionales establecidos, en los que da prioridad a la población más vulnerable, como adultos mayores o personas con alguna discapacidad o comorbilidad.

Y que olvidan el cubrebocas...

Unas mil 500 personas asistieron, ayer, a la zona arqueológica de Teotenango, para cargarse de energía con e inicio de la primavera, aunque muchos dejaron de lado las medidas de sana distancia. Foto: Cuartoscuro

Hoy, ése ya no es pretexto para no vacunar a los menores porque hay dosis, ya no estamos en el momento en que conseguirlas era muy complicado. Pero cuentan dinero y, seguramente basado en los costos, está la decisión de no vacunar menores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el pasado 22 de enero administrar a menores entre 5 y 11 años la dosis contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech.

La única condición por parte de los expertos sanitarios del órgano internacional, fue que la dosis a aplicarse fuera de 10 microgramos, en lugar de los 30 que se ofrecen a los mayores de 12 años.

En México, la Secretaría de Salud dice que está imposibilitada para aplicar la dosis debido a la falta de autorización respecto de cualquier vacuna para menores de 12 años contra el SARS CoV-2 por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Si la OMS está sugiriendo vacunar a los menores de 5 a 11 años, ¿por qué la Cofepris, que es la instancia reguladora en nuestro país, no hace la investigación y aprueba las vacunas?

Tomemos en cuenta que desde que inició esta administración, poder tener permisos para medicamentos valiosísimos y necesarios para enfermedades, incluso algunas mortales, ha sido un viacrucis con la Cofepris, que ha trabajado de una manera lenta e ineficiente.

¿Qué pasa en otros países con respecto a la vacunación para niños?

A nivel regional, Brasil ordenó que para entrar a su territorio los niños mayores de cinco años deben presentar su esquema de vacunación. Quienes no presenten documentos de vacunación deberán cumplir cuarentena de 14 días, que puede terminar a los 5 días mediante un test negativo.

Argentina cuenta con Plan de Vacunación Covid-19 para niños y niñas de entre tres y 11 años. En noviembre del 2021, al menos dos millones 201 mil 917 menores de este grupo de edad iniciaron su esquema con la primera dosis de la vacuna del laboratorio Sinopharm.

Esta medida se tomó debido a que los CDC reportaron que, de los aproximadamente 28 millones de niños de cinco a 11 años de edad que hay en el país, se han registrado durante la pandemia casi dos millones de casos de Covid -19 dentro de este grupo de edad.

Otros países, como Alemania, Noruega, Suecia y Finlandia, no han universalizado la vacunación infantil en niños de cinco a 11 años y sólo la administran a aquellos con factores de riesgo, pero si los padres lo solicitan se les pueden aplicar las vacunas.

A partir de este 21 de marzo, las 32 entidades de México se encuentran en semáforo verde, así lo dio a conocer el Gobierno federal. Explicó que es resultado de la disminución sostenida de contagios y hospitalizaciones por Covid-19.

Por ello ahora, lo que está en medio del debate es la posibilidad de dejar de usar cubrebocas, el mayor símbolo de las medidas sanitarias parece que poco a poco deja de estar en el centro de atención.

En Palacio Nacional se analiza esta nueva medida por órdenes del Presidente López Obrador; sin embargo, un grupo de la Secretaría de Salud no está de acuerdo en eliminar el uso de las mascarillas, por ello se ha postergado el anuncio.

Hay estados donde el cubrebocas ya no es requerido.

Sería un buen avance poder vacunar a toda la población, incluyendo a los niños y niñas para que ya puedan empezar a hacer su vida normal, como antes de la pandemia.