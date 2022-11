“El sexo no merma la fuerza ni energía de un futbolista”

Este domingo es la apertura del Mundial de Futbol Qatar 2022. Los jugadores ya se encuentran concentrados con sus selecciones. El tener sexo antes de un encuentro futbolístico, disminuye la capacidad de darlo todo en la cancha?

Esta semana platicamos con Irene Moreno, sexóloga, para hablarnos de los mitos y realidades del sexo en el futbol.

BIBIANA BELSASSO (BB): ¿Abstinencia sexual o no antes de jugar un partido?

IRENE MORENO (IM): Ésta es una pregunta que no creas que surge en estos últimos tiempos, sino que realmente su origen tiene miles de años atrás porque esto de que había efectos negativos de tener sexo, previo a un evento deportivo, viene incluso de los chinos, de los griegos, de las civilizaciones romanas antiguas.

Empezando porque los deportistas todos eran varones y porque le concedían al semen poderes prácticamente mágicos, incluso recordemos que el propio Aristóteles decía que las mujeres éramos meras vasijas vacías del recipiente del semen creador.

El semen tenía este poder al cual se le adjudicaba la potencia que también podía tener un deportista, en cualquiera de las actividades deportivas que fuera a realizar. Esto meramente es un antecedente histórico, pero todavía hoy, algunas corrientes médicas, hasta hace poco, decían que era mejor la abstinencia sexual, incluso en algunos deportes muchos de los entrenadores prefieren mantener a sus deportistas lejos de sus parejas, con la finalidad de que esa energía la mantengan para el evento deportivo.

Irene Moreno, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: ¿La abstinencia es para que no se distraigan o para que no bajen su rendimiento?

IM: En teoría para que no disminuya el rendimiento sexual, pero lo que es un hecho es que actualmente se han hecho ya muchos estudios respecto a si existe un impacto negativo en el rendimiento deportivo cuando por ejemplo, en este caso, un futbolista, tenga un encuentro sexual previo al partido y evidentemente esta teoría ha sido debatida, porque no hay ya nada que sostenga este principio, de hecho, muchas corrientes hoy nos dicen que durante un orgasmo, hombres y mujeres, porque también hay mujeres deportistas, producen y liberan oxitocina, que es una hormona que nos da felicidad, que nos da tranquilidad, se le llama incluso “la hormona del amor”, nos hace sentir felices y relajados.

Entonces no tanto el agotamiento, sino más bien, el relajamiento que te proporciona es lo que algunas personas lo consideran peligroso, está tan relajado el deportista, que no le va a echar todas las ganas.

Lo que es un hecho, es que difícilmente un deportista, tres minutos antes de salir a la cancha, va a tener un encuentro sexual.

Lo que más bien nos dicen es que, las calorías que se pierden, la energía que se pierde durante un encuentro sexual, es mínima, incluso se dice que un hombre en promedio quema 4.2 calorías por minuto en un encuentro sexual, sabemos que el promedio de los encuentros sexuales, más allá de lo que dicen algunos presumidos de que duran dos, tres horas, es de quince minutos, entonces estamos hablando de 63 calorías en promedio, durante una relación sexual, en el caso de los hombres y, las mujeres, un poco menos, como unas cincuenta calorías por quince minutos, en un encuentro coital.

El sexo no merma, en lo más mínimo, ni la fuerza muscular ni la energía que pueda tener un futbolista durante el encuentro deportivo, y esto ya se ha visto en muchos estudios hechos de una manera muy seria en universidades a nivel mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos.

El sexo no merma, en lo más mínimo, ni la fuerza muscular ni la energía que pueda tener un futbolista durante el encuentro deportivo, y esto ya se ha visto en muchos estudios hechos de una manera muy seria en universidades a nivel mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos

BB: Los jugadores antes de jugar están concentrados.

IM: Así es, y tiene que ver también con otros aspectos, yo creo que también tenemos que hablar de que el encuentro sexual, la sexualidad como tal, no es un evento meramente físico, sino también intervienen otros aspectos, y uno de ellos, que es muy importante, es el emocional. Entonces, si un deportista tiene una actividad sexual y que le implica a lo mejor una distracción, porque a lo mejor se trata de una pareja que no es su pareja fija, que a lo mejor previo al encuentro sexual asociaron además el consumo de alcohol o de tabaco, bueno, esto sí, definitivamente, puede mermar su nivel de concentración durante el encuentro deportivo.

Entonces, sí tenemos que decir esta otra parte, que cuando asociamos la actividad sexual a otras actividades nocivas para la salud, como lo que yo te decía, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol o incluso algún tipo de droga, ya yéndonos al extremo, evidentemente, el problema no es la actividad sexual sino lo que hay alrededor de ella.

BB: ¿Estás de acuerdo o no con que los concentren? Porque de alguna manera podría ser para relajarlos, pero también puede ser tener una relación tóxica con la pareja y, como dices tú, que se desconcentren.

IM: Imagínate que el deportista, previo a salir a la cancha, que tiene que ir con toda su concentración fija en ganar, en hacerlo muy bien, y tuvo una discusión previa con la pareja, tuvieron un desencuentro, a lo mejor le fue infiel a su pareja, entonces carga algunos sentimientos de culpa y eso evidentemente no es algo positivo.

Idealmente, podrían tener incluso actividades autoeróticas y satisfactorias que podrían ayudarles a liberar a lo mejor mucha de la tensión que se tiene, previo a un evento deportivo de esta magnitud.

Yo creo que sería muy importante que hubiera un espacio para la relajación, la meditación y la autoerotización, y yo no me refiero únicamente, cuando hablo de autoerotismo, a hacerte una jalada, una chaqueta, como se dice vulgarmente, a tener solamente una descarga a través de un orgasmo o de una eyaculación, sino que realmente fuera un encuentro con tu cuerpo completo, energéticamente, que te ames, que te busques cada una de tus zonas sensibles, que te produzcas este placer inmenso, no sólo genital, sino que aprendas realmente a conectarte con todas tus sensaciones, tus emociones y de esa manera incrementar el conocimiento de sí mismo, de tu propio poder y allí realmente potenciar todas sus oportunidades para ir con todo al momento de entrar a la cancha.