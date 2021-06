Terreno perdido no se recupera

¿Qué está pasando en México que estamos teniendo índices históricos al alza en homicidios? ¿Hasta dónde quiere y va a poder llegar el crimen organizado para desafiar al Estado mexicano?

Hasta el Papa Francisco ha condenado la matanza ocurrida en Reynosa, Tamaulipas, y envió su pésame a los familiares de las personas que perdieron la vida tras esos lamentables hechos.

Y es que los eventos sangrientos de las últimas semanas en el país son muy preocupantes.

El mundo hoy ve a México como uno de los lugares más peligrosos del globo. Ya de por sí era un país donde las estadísticas de homicidio eran altísimas; hoy, esos números han crecido de forma exponencial, y lo más grave de todo es que detrás de cada cifra es una persona que ha perdido la vida y familias enteras que sufren esa pérdida. Madres que se han quedado sin hijos, esposas sin esposos e hijos sin padres.

Pero además, hace un par de años se hablaba de que quienes perdían la vida era en ajustes de cuenta, gente que estaba involucrada en el crimen organizado. Hoy no es así. Decenas de personas inocentes están muriendo.

En medio de este contexto de violencia, México descendió ocho posiciones, en comparación con 2020, en el Índice de Estados Frágiles, elaborado por el Fondo para la Paz (FFP), una organización no gubernamental con sede en Washington.

Éste se enfoca en la emisión de alertas tempranas para la prevención de conflictos mundiales, y este año ubicó a nuestro país en el lugar número 90 de una lista de 179 naciones, con una calificación similar a Sudáfrica y Ucrania.

Desde 2019, nuestro país reporta descensos en este indicador; en 2020, cuando se ubicó en el lugar 98, representó una pérdida de 60 sitios al compararse con 2019, cuando se colocó en el lugar 150.

En este indicador, Yemen ocupa el primer lugar como el país más frágil del mundo, seguido de Somalia y Siria, mientras que las naciones más estables son Finlandia (179), Noruega (178) e Islandia (177).

Según el informe, México tiene una calificación de 69.9 puntos de un máximo de 120, lo que significa una evaluación inferior respecto al año pasado, cuando obtuvo 67.2 puntos.

El Índice de Estados Frágiles se basa en cinco indicadores: de Cohesión, Económico, Político, Social e Influencia Externa para calcular lo que llaman la “vulnerabilidad de los Estados al colapso”.

Se refiere a las amenazas a la seguridad pública, como bombardeos, ataques y muertes relacionadas con enfrentamientos o movimientos separatistas. Se establecen preguntas como: ¿están los militares bajo control civil?, ¿hay actividad paramilitar?, ¿hay acusaciones de brutalidad policial?, ¿existe una alta disponibilidad de armas?

A todas esas preguntas, la respuesta en México es sí. Tenemos grupos paramilitares, por ejemplo, en Guerrero, ataques terroristas como el que sufrió Omar García Harfuch en plena Ciudad de México, a los grupos criminales se les decomisan constantemente armas de uso exclusivo del Ejército.

Por ejemplo, Zacatecas es la entidad con más ataques, al reportar más de 30 víctimas de homicidios dolosos. El más reciente ocurrió la tarde del jueves 24 de junio, cuando 18 personas fueron asesinadas en un presunto enfrentamiento entre integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.

Mientras que la madrugada del miércoles 23 de junio, a las dos de la mañana, hombres armados irrumpieron en un domicilio para asesinar a cuatro hombres y tres mujeres en Fresnillo, en la colonia Las Flores. Cinco niños que se encontraban con los adultos sobrevivieron al ataque porque los sicarios los encerraron en el baño, para cuando llegaron las autoridades, estos pequeños presentaban crisis nerviosa.

Violencia criminal

En mayo pasado se registraron 2 mil 963 homicidios dolosos, la cifra más alta desde julio de 2020. Además, el feminicidió aumentó 7.1% de enero a mayo respecto a igual periodo del año pasado. En la imagen, una mujer fue asesinada en Iztacalco. Foto: Cuartoscuro

Fresnillo vive una escalada de violencia debido a que se convirtió en un punto estratégico para el tráfico de droga. Una disputa que libran los cárteles Jalisco y el de Sinaloa. La ciudad es parte del corredor que conecta los puertos del Pacífico: Lázaro Cárdenas, en Michoacán; Manzanillo, en Colima, y Mazatlán, en Sinaloa. También lleva a los caminos hacia Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, estados que hacen frontera con Estados Unidos.

Y ese mismo día, en la capital zacatecana, dos hombres aparecieron desmembrados en distintas colonias. Los casos pasaron casi desapercibidos por medios nacionales ante el hallazgo de los policías.

La Secretaría de Seguridad estatal asegura que los enfrentamientos en Zacatecas tienen que ver con foráneos que son parte de los grupos criminales, que nueve de cada 10 delincuentes son de otra entidad y que el 90 por ciento está vinculado a actividades ilícitas, aunque las cifras indican que Zacatecas reporta un incremento del 70 por ciento en cuanto a homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, de enero a junio hubo poco más de 700 asesinatos.

Otro epicentro de masacres fue Reynosa, Tamaulipas, con los 19 asesinados durante un sábado de terror, lo que acaparó los reflectores, pero, lo cierto, es que la entidad vive desde hace años las constantes disputas del Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y Los Zetas de la vieja escuela.

Ese sábado 19 de junio, una célula del Cártel del Golfo salió a disparar por las calles de Reynosa con la finalidad de “calentar la plaza”, así lo relata el primer detenido de esa refriega.

Las autoridades aseguran que se trata de una disputa interna entre los grupos que integran el CDG, es decir Los Metros, que controla Reynosa, libran una disputa con sus antagónicos: Los Ciclones y Los Escorpiones.

Por este brutal ataque a la sociedad han sido detenidos 13 presuntos sicarios, entre ellos: Iván Alejandro “N” y/o Jorge Iván “N” alias La Vaca, a quien se le identifica como “jefe de plaza” en la Ciudad de Río Bravo.

Los grupos criminales también asechan las carreteras del país, principalmente al norte. En este mismo mes se dio a conocer que en la vía Nuevo Laredo-Monterrey han desaparecido al menos 56 personas de enero a junio de este año, aunque organizaciones civiles elevan la cifra a 72 casos.

Pese a las denuncias desde principios de año, las autoridades de ambas entidades comenzaron con los operativos de vigilancia a partir de este mes, cuando más de 50 personas ya estaban reportadas como extraviadas.

Actualmente, 17 de esas personas pudieron regresar a sus casas, pero no lo hicieron por apoyo de las autoridades, sino que fueron liberados por pagar algún tipo de rescate.

Los mismos activistas indicaron que el Cártel del Noreste, facción de Los Zetas, y Los Metros, facción del Cártel del Golfo controlan, a base de generar terror, esa carretera y otras más de Monterrey.

Mientras que, en San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, cinco personas perdieron la vida en un enfrentamiento que duró más de 10 minutos, con armas de grueso calibre.

Urge que se retome el control de la seguridad en México. Cada terreno en el que avanzan los criminales será más difícil de recuperar. Y si no se ejerce la fuerza en contra de ellos, los malos acabarán ganando. Hoy se sienten impunes, si no, no se atreverían a ejercer la violencia como lo están haciendo.

Y terreno perdido, es muy difícil de recuperar.

