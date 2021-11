Turismo en riesgo

Este fin de semana se llevó a cabo la edición 2021 del Gran Premio Fórmula 1 en la Ciudad de México.

Arriban más de 150 mil por la Fórmula 1

Cientos de admiradores de Checo Pérez se congregaron en el Ángel de la Independencia para festejar su triunfo en el GP de México, ayer. Foto: Cuartoscuro

A la capital del país llegaron poco más de 188 mil turistas para asistir a la Fórmula 1.

La ocupación hotelera fue de 90 por ciento y se estima que tan sólo por este evento la derrama económica para la Ciudad fue de millones de pesos.

El gasto de los visitantes sólo en materia de hospedaje se estima en 192.1 mdp, la derrama por concepto de servicios turísticos está calculada en dos mil 183 mdp.

La derrama por la cobertura mediática de la carrera, de entre seis mil mdp y siete mil mdp, así como cinco mil mdp adicionales por otros conceptos, como el boletaje y venta de souvenirs, según datos de los organizadores del evento. Estos montos representan 585 millones de dólares (mdd).

Pero además, durante los tres días que duró el evento, hubo un alcance de 335 mil espectadores en el Autódromo Hermanos Rodríguez, momento que se transmitió en 200 países.

La gente vio el Gran Premio de la Ciudad de México, y la publicidad es enorme, aproximadamente dos mil 400 horas de cobertura a nivel mundial.

Estos turistas llegaron a la Ciudad de México y gastaron en la capital del país, no sólo en los boletos al gran evento, sino en hoteles, restaurantes, bares y demás consumos. Un evento así, sin duda, reactiva la economía de la capital del país, y debe de ser prioridad para promocionar el turismo en México.

Si bien, en este rubro, el turismo, ha sido seriamente golpeado en las últimas semanas por las noticias, por ejemplo, las que se han dado en Quintana Roo, primero con el asesinato de dos turistas extranjeras en Tulum y luego la balacera que se llevó a cabo en Puerto Morelos, ambos eventos propiciados por la guerra entre narcomenudistas que se agarraron a balazos en una de las principales joyas turísticas del país.

El turismo en México es una de las actividades económicas más importantes del país. En el 2020 llegaron casi 25.1 millones de visitantes en 2020.

El rubro de turismo en todos los servicios representa el 14.2% de los empleos directos e indirectos de la economía mexicana y contribuye con el 8.7% del PIB nacional. En las zonas costeras, en las principales playas turísticas del país el 45% de esta actividad está orientada en servicios turísticos y de ahí viven millones de familias.

En México tenemos la maravilla de tener playas, sitios arqueológicos y un servicio extraordinario que hace muy atractivo que turistas de todo el mundo visiten nuestro país.

Para poner un ejemplo, la oferta culinaria que se tiene en México está al nivel de cualquier país de primer mundo.

Pero muchas veces, como ese paraíso que es México ya está, se da por hecho y no es una prioridad para nuestro Gobierno.

Yo me imagino que nuestras autoridades no están conscientes que las inversiones, los trabajos y todo el dinero por turismo que llega a México se puede reducir dramáticamente si por ejemplo no se controla la seguridad.

Todos los días hay asesinatos en centros turísticos, crimen organizado que se disputa las calles desde Colima, Nayarit, Guerrero hasta Quintana Roo.

Hoy las imágenes de violencia y de asesinatos dan la vuelta al mundo.

Y si no se cuidan los sitios turísticos, éstos se acaban.

Tenemos el ejemplo de Acapulco. En los años 50, Acapulco era el lugar jet set por excelencia. Ahí se reunían príncipes y princesas, artistas de Hollywood y de la Época de Oro del cine mexicano, políticos y cualquiera que fuera alguien en esa época.

Celebridades como Tom Jones, James Caan, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Elizabeth Taylor, Sean Connery en sus años Bond, Farrah Fawcett, George Hamilton, Richard Burton, Donna Summer, Gloria Gaynor, Kirk Douglas, Ava Gardner y Barry White eran algunas estrellas con las que podías toparte si ibas a los lugares indicados. John F. Kennedy y Jackie pasaron ahí su luna de miel.

Había muchas discotecas y bares entre ellos el Baby’O que aún existe. En Acapulco se reunían todas las celebridades y la realeza de Europa. Frank Sinatra era asiduo a estos lugares.

Hoy la imagen que se tiene de Acapulco, en Guerrero, y que ha circulado por el mundo es como fue incendiado el Baby’O y están y cómo fueron acribillados algunos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por una banda rival.

Hoy la promoción turística que se hace de México es muy poca, por ejemplo, no se ha trabajado la marca país “México”, que había sido un proyecto transexenal de los últimos 15 años de promoción turística y comercial.

Tan poca es la importancia que se le da al turismo en México, que este fin de semana fue detenida en el aeropuerto de Antigua en Guatemala Paola Félix Díaz, la hasta ayer secretaria de Turismo de la Ciudad de México con 35 mil dólares en efectivo que le fueron decomisados.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que Paola Félix cometió un error en viajar en avión privado, advirtió que no había privilegios para servidores públicos.

El tema importante no es que haya viajado en un avión privado, sino la procedencia de este dinero en efectivo y sobre todo que la secretaria de Turismo de la Ciudad abandonó su trabajo en el fin de semana más importante del año para el turismo en la CDMX.

Un fin de semana en el que tendría que haber estado trabajando.

Pero el turismo se da por hecho y las cosas que no se trabajan se pierden. Hoy el turismo está en riesgo.