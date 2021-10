La UNAM y la polarización

Recién electo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, hace tres años pedía confiar en las autoridades de la UNAM y no caer en ninguna provocación, no aceptar la violencia, y optar por el diálogo como la única vía para resolver el conflicto que se había suscitado en la máxima casa de estudios.

Recibe críticas y reconocimientos

En respuesta a los señalamientos de AMLO, la UNAM indicó, el viernes, que siempre ha sido respetuosa de las ideologías y opiniones expresadas por su comunidad. Foto: Cuartoscuro

“Diálogo, diálogo y más diálogo”, subrayó en ese entonces López Obrador.

Pasaron los años y ahora acusa a la UNAM de “derechista” y “conservadora”, de ponerse de perfil ante el “saqueo” de gobiernos anteriores. “No estuvieron a la altura de las circunstancias”.

Y dijo: “Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de los proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo”.

“Es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias, la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM. Al contrario, muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización, Salinas (el expresidente Carlos Salinas de Gortari) los cooptó a casi todos”. “Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos”.

López Obrador se recibió como licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM.

Algo similar sucede con Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, es licenciada en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra y doctora en Ingeniería en Energía en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y además realizó una estancia académica de cuatro años para su investigación doctoral en la Universidad de Berkeley, en California.

Hace un par de años, cuando la entrevisté en una plática de trayectoria y vida, lo que más me gustó de Claudia Sheinbaum era su amor y pasión por su vida académica, tener una gobernante con todas las credenciales académicas, que sin duda, le dan una estructura importante para su trabajo, antes como delegada de Tlalpan y ahora como Jefa de Gobierno, pero además Claudia viene de una familia de padres académicos con muy buena preparación.

Claudia Sheinbaum (CS): “Mi madre es científica, ella es una bióloga muy reconocida, es profesora emérita de la UNAM. En el caso de mi padre, que ya falleció, ingeniero químico, él se dedicó más bien a trabajar en una pequeña empresa durante toda su vida, pero siempre nos inculcaron el tema del estudio”.

Bibiana Belsasso (BB): Has dicho en alguna ocasión que la gente le tiene terror a las matemáticas y a la física y que todo depende de cómo te las enseñen, que tú tuviste un maestro que te marcó mucho en tu CCH, ya terminando la preparatoria.

CS: Sí, bueno, las matemáticas en realidad vienen de buena enseñanza desde la primaria, yo estudié en la Escuela Bartolomé Cossío, que, por cierto, ahorita está en Tlalpan y tuve la ventaja de poder conocer las matemáticas desde un punto de vista distinto y después decidí estudiar física, mi hermano también es físico, yo estaba entre la ingeniería y la física, pero me influyó muchísimo un profesor que tuve en el CCH Sur.

BB: Y entras a la UNAM a estudiar.

CS: Así es, bueno, desde el CCH, la verdad la experiencia…, y después entré a la Facultad de Ciencias, que también son recuerdos maravillosos. La Facultad de Ciencias tiene esta…, además de ser una excelente escuela, los profesores, lo que estudias, también está muy vinculada a los temas sociales, a pesar de ser del área científica, no sé si es esta parte de que la ciencia finalmente es conocer siempre el porqué, preguntarse el porqué, pero hay un vínculo muy grande también con los asuntos sociales. Entonces crecí en la Facultad de Ciencias.

BB: Quizá tiene que ver, porque tus papás estuvieron en el Movimiento de 1968 y después tú entras ya a un movimiento estudiantil importantísimo que fue el CEU.

CS: Bueno, desde el CCH de alguna manera me involucré en los movimientos estudiantiles y hacia el final de la carrera me tocó este hermoso movimiento, del Consejo Estudiantil Universitario, digo hermoso porque fue muy creativo y además los resultados fueron finalmente la defensa de la universidad pública, que es algo que nosotros creíamos, la educación como un derecho.

BB: Trabajaste muy de cerca con Mario Molina y en un grupo de varios científicos de la UNAM llegaron a ganar para una empresa el Premio Nobel de la Paz en el tema del cambio climático.

CS: Sí, yo trabajé con Mario Molina previo a ser secretaria del Medio Ambiente en 2000.

Mario Molina creó un grupo de científicos de Estados Unidos, algunos europeos y de México, que fue el primer gran estudio digamos, donde se juntaron datos científicos sobre la contaminación atmosférica en la Ciudad de México. Posteriormente yo me vinculé con el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, es una entidad de alrededor de 2 mil científicos en todo el mundo, en donde también participa Mario Molina, que está ligado a la Organización de las Naciones Unidas y es el panel de científicos que estudia los temas del cambio climático. En 2007, siendo yo parte de un trato de contribución en uno de los primeros capítulos, pues le dieron al IPCC el Premio Nobel de la Paz y me he mantenido muy ligada a este grupo.

BB: Cuando empiezas tu campaña, como jefa delegacional de Tlalpan, estabas en la UNAM.

CS: Inclusive cuando fui candidata en campaña, pues yo toqué miles y miles de casas y decía, “soy investigadora de la UNAM, estoy de delegada en una comisión de la UNAM”, es decir, siempre fue muy abierto.

Ahora en 2021, luego de los señalamientos del Presidente López Obrador a la UNAM, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que tiene sus propias críticas en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Soy universitaria, pero también tengo mis propias críticas a la universidad, al mismo tiempo que le hago un reconocimiento”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa.

Y aseguró que se ha perdido el trabajo colectivo y hace falta la modernización de muchos programas educativos. Asimismo, señaló como importante realizar una reflexión sobre el trabajo académico y la diferencia de ingresos entre profesores.

Así se vive en las épocas de polarización.