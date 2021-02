"Sin vacunar a 70% de la población volveremos a inicio de pandemia”

El infectólogo Francisco Moreno habla para La Razón sobre el riesgo de no vacunar de una manera expedita a 70 por ciento de la población, ya que el virus puede mutar de una forma más agresiva y podríamos estar como al principio de la pandemia, pero con millones de contagios en el mundo.

Francisco Moreno (FM): Así es, incluso, te cuento, de las tres variantes más importantes que se han detectado —una en el sur de Inglaterra, la otra en Sudáfrica y la otra en Brasil— dos de ellas, al menos, la de Sudáfrica y la de Brasil, parecen tener menos respuesta a la protección que da la vacuna de Moderna, que es la que se ha estado estudiando en esas variantes.

Si suponemos, por ejemplo, que ahorita 25 millones de personas están infectadas en el mundo, pues tienes una replicación altísima de un virus que lo que busca es encontrar vías por las cuales se pueda mantener activo y esto podría implicar que dejen de responder a tratamientos y que escapen a la inmunidad, ya sea por la exposición previa o por la vacuna.

BB: ¿Decías, doctor, que si se vacuna rápidamente a la mayoría de la población de alguna manera estamos protegidos contra esta mutación del virus?

FM: Si no se vacuna a la población de una forma general, si no ve el mundo que esto se trata de un problema global debido a la alta comunicación que existe en el mismo mundo, tú puedes estar en un país en 24 horas, en el que tú quieras, y si no hay control en todos los rincones, puede haber nichos en donde el virus siga replicándose y eventualmente generar alguna variante que pueda escapar a la protección, entonces por eso es tan importante que no sólo se deje la vacunación como un problema de país, sino que es un problema global.

BB: Ahora, por ejemplo, Estados Unidos puede hacer una vacunación masiva, otros países hacer vacunaciones masivas, ¿pero si México no hace una vacunación masiva puede mutar el virus aquí y contaminar al resto del mundo?

FM: Así es, podría haber una nueva variante del virus, mexicana; incluso se hace tan poca secuenciación en México que no me extrañaría que tuviéramos una variante diferente en México o que tengamos alguna de las variantes de estos tres lugares y que eso haya ocasionado que el número de casos aumentara entre diciembre y enero, porque esta variante sea más contagiosa.

Dentro de las cosas que no se hacen en México, desafortunadamente, es una vigilancia de secuenciación continua, lo hacen en forma, vamos a decir, autónoma, lugares como Monterrey en el TecSalud o lugares como la Autónoma de Guadalajara o la Universidad de Guadalajara, pero no se hace una cosa de rutina que debería de hacerse.

Si toda la estrategia ha sido un fracaso, por favor, no podemos fallar en la vacuna, porque además no es un problema que le vamos a provocar a los mexicanos, va a ser un problema que vamos a provocar al mundo y nos van a cerrar las fronteras, como ya nos cerró Canadá

BB: Doctor, ¿qué panorama vemos en México?

FM: El problema es que está llegando un momento en que están tratando de vacunar por vacunar. Entonces, te comento dos situaciones que se me hacen equivocadas totalmente, o sea, van a empezar con adultos mayores porque ya dijeron que en este mes de febrero se iba a comenzar a vacunar a adultos mayores, cuando no hay vacunas suficientes para poner la segunda dosis a los trabajadores de la salud; entonces sólo lo hacen por decir “estamos haciendo lo que prometimos”, pero no están haciendo ni una cosa bien ni la otra…

BB: Porque si no se tiene la segunda dosis de alguna manera no se cubre al cien por ciento; o sea, de todas maneras te puedes contagiar y puede seguir mutando este virus.

FM: No sabemos qué puede pasar si nada más recibes una dosis porque el mayor refuerzo es con la segunda dosis, o sea, no sabemos si va a ser útil o no, pero al final estás generando más interrogantes a una vacuna que por sí misma genera interrogantes por las nuevas variantes.

BB: Si ya tenemos un Sistema Nacional de Vacunación en este país, que aplican más de 40 millones de vacunas al año, ¿por qué hacer estas brigadas y no vacunar dentro de estas semanas de vacunación ya establecidas?

FM: Pues eso no me lo preguntes a mí, hay que preguntárselo al secretario de Salud y al subsecretario, creo que aquí lo que se ha hecho es vacunar para tener un número de personas vacunadas y decir: “¿Ya ven? Sí estamos cumpliendo”.

BB: ¿Qué me dices de la vacuna rusa?

FM: Nada más métete al link de vacunación en el mundo y vas a ver que se han vacunado un millón de rusos, cuando están vendiendo 30 millones de vacunas a Irán, a Argentina, México, Venezuela, países en donde existe más el populismo que la planeación de una vacuna eficaz, es más importante decir: “Vacunamos a tanta gente”, que: “Hicimos una vacunación eficaz”.

BB: A ver, doctor, ¿si tuvieras la oportunidad de escoger la vacuna, cuál escogerías?

FM: Cualquiera de las RNA, que son Pfizer, Moderna o próximamente CureVac, que va a ser una vacuna que incluso se va a probar en México por parte del TecSalud; ésas serían las tres primeras. La otra que yo creo que va a ser muy buena es Novavax, que es una vacuna de subunidad proteica, que también se va a empezar a probar en México y que yo creo que son mucho mejores vacunas ahorita que las de vector viral, que están ocasionando muchas preguntas que no tienen todavía respuesta, que incluso la misma de AstraZeneca en los últimos estudios aparentemente no tuvo tan buen resultado en gente mayor, aunque esto también radica en que se probó más en gente joven, pero aplicar vacunas por aplicar es solamente cumplir con un requisito, un número, es no tener un plan adecuado de control.

El especialista, en una foto de redes sociales. Foto: Especial

BB: ¿Algo más que quisieras agregar?

FM: Si toda la estrategia ha sido un fracaso, si tenemos 160 mil fallecidos en números oficiales, que seguramente son muchos más, por favor, no podemos fallar en la vacuna, porque además no es un problema que le vamos a provocar a los mexicanos, va a ser un problema que vamos a provocar al mundo y si en México empieza a haber esta situación de que pudiera haber una variante del virus nos van a aislar, es real, nos van a cerrar las fronteras, como ya nos cerró Canadá.